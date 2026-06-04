तुम्हाला काय वाटतं Fuel Tank Full असावा का?

Automobile

04 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Fuel Tank Full ठेवावा का?

याबाबत अनेक वाहनचालकांच्या मनात संभ्रम असतो. जाणून घ्या सत्य.

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फायदा होऊ शकतो

टाकीत जास्त इंधन असल्यास आत ओलावा (Moisture) तयार होण्याची शक्यता कमी होते.

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लाँग ड्राइव्हसाठी उपयुक्त

लांब प्रवासात वारंवार पेट्रोल पंप शोधण्याची गरज पडत नाही.

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पूर्ण भरलेली टाकी वाहनाचे वजन वाढवते, ज्यामुळे मायलेजवर थोडा परिणाम होऊ शकतो.

 पण एक तोटाही आहे

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दैनंदिन वापरासाठी टाकी ¼ पेक्षा कमी होऊ देऊ नका, एवढे पुरेसे असते.

Full ठेवणे गरजेचे नाही

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खूप कमी इंधनावर गाडी चालवल्यास Fuel Pump वर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.

Fuel Pump साठी चांगले

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Fuel Tank नेहमी Full ठेवणे आवश्यक नाही. मात्र, इंधन खूप कमी होईपर्यंत गाडी चालवणे टाळणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

Full ठेवणे आवश्यक नाही पण...

Picture Credit: Pinterest

तुम्ही काय करता ?  Fuel Tank नेहमी Full ठेवता का?

तुम्ही Fuel Tank Full ठेवता का?

Picture Credit: Pinterest

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