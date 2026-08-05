कमी इंधन खर्चामुळे CNG बाइक चर्चेत आहे. पण खरेदीपूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेणे आवश्यक आहे.
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पेट्रोलच्या तुलनेत CNG वर चालवण्याचा खर्च कमी येऊ शकतो. रोज जास्त प्रवास करणाऱ्यांसाठी हा पर्याय फायदेशीर ठरू शकतो.
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अनेक CNG बाइकमध्ये पेट्रोल आणि CNG दोन्हीवर चालवण्याची सुविधा मिळते. CNG उपलब्ध नसल्यास पेट्रोलवर प्रवास सुरू ठेवता येतो.
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CNG मोडमध्ये काही प्रमाणात पॉवर कमी जाणवू शकते. शहरातील वापरासाठी हा फरक कमी जाणवतो, मात्र हायवेवर तो लक्षात येऊ शकतो.
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तुमच्या परिसरात CNG स्टेशनची उपलब्धता तपासणे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा रोजच्या वापरात गैरसोय होऊ शकते.
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बाईकमध्ये CNG सिलेंडरसाठी वेगळी जागा दिली जाते. त्यामुळे डिझाइन आणि वजनात काही बदल दिसू शकतात.
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CNG किट, पाइपलाइन आणि सिलेंडरची वेळोवेळी तपासणी करणे आवश्यक असते. अधिकृत सर्व्हिस सेंटरवरच देखभाल करावी.
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दररोज 40 ते 80 किमी प्रवास करणारे, डिलिव्हरी पार्टनर किंवा ऑफिसला नियमित जाणारे ग्राहक CNG बाइकचा अधिक फायदा घेऊ शकतात.
Picture Credit: pinterest
जर तुमच्या परिसरात CNG स्टेशन उपलब्ध असेल आणि तुम्हाला इंधन खर्च कमी करायचा असेल, तर CNG बाइक चांगला पर्याय ठरू शकते. मात्र खरेदीपूर्वी तुमच्या वापराचा आणि गरजांचा नक्की विचार करा.
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