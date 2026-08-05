CNG Bike घेण्याचा प्लॅन आहे? हा रिपोर्ट वाचल्याशिवाय निर्णय घेऊ नका

Automobile

05 Aug 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

CNG Bike खरंच फायदेशीर आहे का?

कमी इंधन खर्चामुळे CNG बाइक चर्चेत आहे. पण खरेदीपूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेणे आवश्यक आहे.

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सर्वात मोठा फायदा – कमी रनिंग कॉस्ट

पेट्रोलच्या तुलनेत CNG वर चालवण्याचा खर्च कमी येऊ शकतो. रोज जास्त प्रवास करणाऱ्यांसाठी हा पर्याय फायदेशीर ठरू शकतो.

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पेट्रोल + CNG दोन्हीचा पर्याय

अनेक CNG बाइकमध्ये पेट्रोल आणि CNG दोन्हीवर चालवण्याची सुविधा मिळते. CNG उपलब्ध नसल्यास पेट्रोलवर प्रवास सुरू ठेवता येतो.

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परफॉर्मन्समध्ये फरक जाणवू शकतो

CNG मोडमध्ये काही प्रमाणात पॉवर कमी जाणवू शकते. शहरातील वापरासाठी हा फरक कमी जाणवतो, मात्र हायवेवर तो लक्षात येऊ शकतो.

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CNG स्टेशन जवळ आहे का?

तुमच्या परिसरात CNG स्टेशनची उपलब्धता तपासणे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा रोजच्या वापरात गैरसोय होऊ शकते.

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बूट स्पेस नाही, पण...

बाईकमध्ये CNG सिलेंडरसाठी वेगळी जागा दिली जाते. त्यामुळे डिझाइन आणि वजनात काही बदल दिसू शकतात.

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मेंटेनन्सकडेही लक्ष द्या

CNG किट, पाइपलाइन आणि सिलेंडरची वेळोवेळी तपासणी करणे आवश्यक असते. अधिकृत सर्व्हिस सेंटरवरच देखभाल करावी.

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कोणासाठी योग्य?

दररोज 40 ते 80 किमी प्रवास करणारे, डिलिव्हरी पार्टनर किंवा ऑफिसला नियमित जाणारे ग्राहक CNG बाइकचा अधिक फायदा घेऊ शकतात.

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घ्यावी की नाही?

जर तुमच्या परिसरात CNG स्टेशन उपलब्ध असेल आणि तुम्हाला इंधन खर्च कमी करायचा असेल, तर CNG बाइक चांगला पर्याय ठरू शकते. मात्र खरेदीपूर्वी तुमच्या वापराचा आणि गरजांचा नक्की विचार करा.

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