Sleep Mode मध्ये लॅपटॉपची सध्याची स्थिती जतन होते. त्यामुळे पुन्हा सुरू करताच काही सेकंदांत काम सुरू करता येते.
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Shut Down केल्यावर लॅपटॉप पूर्णपणे बंद होतो. पुन्हा सुरू करताना ऑपरेटिंग सिस्टम नव्याने लोड होते.
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मीटिंगमध्ये छोटा ब्रेक, ऑफिसमध्ये लंच टाइम किंवा काही तासांसाठी काम थांबवायचे असेल, तर Sleep Mode अधिक सोयीचा ठरतो.
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रात्री लॅपटॉप वापरणार नसाल, प्रवासाला जाणार असाल किंवा अनेक तास वापर नसेल, तर Shut Down करणे अधिक योग्य.
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सतत अनेक दिवस फक्त Sleep Mode वापरल्यास काही बॅकग्राऊंड प्रोसेसेस सुरूच राहू शकतात. त्यामुळे अधूनमधून Shut Down किंवा Restart करणे उपयुक्त ठरते.
Picture Credit:Pinterest
Sleep Mode मध्ये कमी प्रमाणात बॅटरी खर्च होते. मात्र दीर्घकाळ वापर नसल्यास Shut Down केल्याने बॅटरीची अनावश्यक उर्जा खर्च होत नाही.
Picture Credit:Pinterest
आठवड्यातून एक-दोन वेळा Restart केल्याने तात्पुरत्या फाइल्स हटण्यास, मेमरी रीफ्रेश होण्यास आणि सिस्टम सुरळीत चालण्यास मदत होऊ शकते.
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काही तासांसाठी ब्रेक असेल तर Sleep Mode, तर दिवसभरानंतर किंवा रात्री Shut Down करणे अधिक योग्य. परिस्थितीनुसार दोन्ही पर्याय वापरल्यास लॅपटॉपची कार्यक्षमता आणि वापराचा अनुभव चांगला राहू शकतो.
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