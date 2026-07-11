Laptop रोज Sleep Mode वर ठेवता? ही चूक परफॉर्मन्सवर परिणाम करू शकते!

Science Technology

11 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

Sleep Mode मध्ये लॅपटॉपची सध्याची स्थिती जतन होते. त्यामुळे पुन्हा सुरू करताच काही सेकंदांत काम सुरू करता येते.

Sleep Mode म्हणजे काय?

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Shut Down केल्यावर लॅपटॉप पूर्णपणे बंद होतो. पुन्हा सुरू करताना ऑपरेटिंग सिस्टम नव्याने लोड होते.

Shut Down म्हणजे काय?

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मीटिंगमध्ये छोटा ब्रेक, ऑफिसमध्ये लंच टाइम किंवा काही तासांसाठी काम थांबवायचे असेल, तर Sleep Mode अधिक सोयीचा ठरतो.

कधी वापरावा Sleep Mode?

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रात्री लॅपटॉप वापरणार नसाल, प्रवासाला जाणार असाल किंवा अनेक तास वापर नसेल, तर Shut Down करणे अधिक योग्य.

कधी करावा Shut Down?

Picture Credit:Pinterest

सतत अनेक दिवस फक्त Sleep Mode वापरल्यास काही बॅकग्राऊंड प्रोसेसेस सुरूच राहू शकतात. त्यामुळे अधूनमधून Shut Down किंवा Restart करणे उपयुक्त ठरते.

परफॉर्मन्सवर परिणाम होतो का?

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Sleep Mode मध्ये कमी प्रमाणात बॅटरी खर्च होते. मात्र दीर्घकाळ वापर नसल्यास Shut Down केल्याने बॅटरीची अनावश्यक उर्जा खर्च होत नाही.

बॅटरीसाठी काय योग्य?

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आठवड्यातून एक-दोन वेळा Restart केल्याने तात्पुरत्या फाइल्स हटण्यास, मेमरी रीफ्रेश होण्यास आणि सिस्टम सुरळीत चालण्यास मदत होऊ शकते.

Restart का गरजेचा?

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काही तासांसाठी ब्रेक असेल तर Sleep Mode, तर दिवसभरानंतर किंवा रात्री Shut Down करणे अधिक योग्य. परिस्थितीनुसार दोन्ही पर्याय वापरल्यास लॅपटॉपची कार्यक्षमता आणि वापराचा अनुभव चांगला राहू शकतो.

अंतिम निष्कर्ष

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