1600 आणि 140 नंबरवरून येणारे कॉल सुरक्षित आहेत का?

Science Technology

11 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

1600xx नंबरचा वापर बँका, विमा कंपन्या, सरकारी संस्था आणि इतर नियामक संस्थांकडून सेवा व व्यवहाराशी संबंधित कॉलसाठी केला जातो.

1600 सीरिज म्हणजे काय?

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140xx नंबरचा वापर प्रमोशनल किंवा मार्केटिंग कॉलसाठी केला जातो. अशा कॉलसाठी संबंधित संस्थेला नियमानुसार नोंदणी करावी लागते.

140 सीरिज कशासाठी?

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TRAI च्या नियमानुसार 1600 सीरिजवरील कॉलना टॅग, फिल्टर किंवा ब्लॉक करण्यास परवानगी नाही, कारण हे महत्त्वाचे सेवा व व्यवहाराशी संबंधित कॉल असू शकतात.

1600 नंबर ब्लॉक करता येतो का?

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140 सीरिजवरील प्रमोशनल कॉल तुम्ही Do Not Disturb (DND) प्राधान्यानुसार स्वीकारू किंवा ब्लॉक करू शकता.

140 नंबरचे काय?

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TRAI DND App किंवा इतर उपलब्ध माध्यमांद्वारे तुम्ही कोणत्या प्रकारचे प्रमोशनल कॉल हवे किंवा नको हे ठरवू शकता.

DND कसे वापराल?

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1600 आणि 140 सीरिजबाबत काही चुकीच्या समजुती पसरत असल्याने ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये म्हणून TRAI ने हे स्पष्टीकरण जारी केले.

TRAI ने स्पष्टीकरण का दिले?

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1600 नंबरवरून सेवा किंवा व्यवहाराशी संबंधित कॉल येऊ शकतात, तर 140 नंबरवरून प्रामुख्याने प्रमोशनल कॉल येतात. त्यामुळे नंबरची सीरिज ओळखणे महत्त्वाचे आहे.

कॉल आल्यावर काय लक्षात ठेवाल?

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1600 आणि 140 हे दोन्ही अधिकृत नंबर सीरिज आहेत, पण त्यांचा उद्देश वेगळा आहे. कोणत्याही कॉलमध्ये वैयक्तिक किंवा बँकिंग माहिती शेअर करण्यापूर्वी कॉल करणाऱ्याची ओळख आणि कारण तपासणे नेहमीच सुरक्षित ठरते.

एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा

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