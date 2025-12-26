मंगळसूत्र हातात घालावे की नाही जाणून घ्या 

26 December, 2025

Author:  प्राजक्ता प्रधान

मंगळसूत्र हे विवाहाचे प्रतीक आहे. महिला ते परिधान करतात. 16 श्रृंगारा पैकी ते एक आहे 

मंगळसूत्र परिधान करणे

विवाहामध्ये मंगळसूत्राशिवाय लग्न अपूर्ण मानले जाते. अशा वेळी ते पती पत्नीमधील पवित्र बंधन, सौभाग्य आणि सुरक्षेचे प्रतीक आहे 

सौभाग्याचे प्रतीक

हातामध्ये परिधान करणे

परंपरेनुसार महिला गळ्यामध्ये मंगळसूत्र परिधान करतात मात्र हल्ली महिला हातामध्ये परिधान करतात.

प्रश्न

अशा मध्ये प्रश्न असा पडतो की हातामध्ये मंगळसूत्र घालावे की नाही ते जाणून घ्या

शुभ असणे

सोन गुरुचे शभ प्रतीक आहे. त्यामधील काळे मणी तुमचे वाईट नजरेपासून रक्षण करतात

प्रतीक असणे

काळे मणी हे विवाहित जोडप्यासाठी एक अतूट ताकद आणि एकाग्रतेचे प्रतीक मानले जाते.

काळजी घ्या 

ज्योतिषशास्त्रानुसार हे एक पवित्र बंधन असते. त्यामुळे पवित्रतेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

ऊर्जा दूर होणे

हातात मंगळसूत्र परिधान केल्याने ते अशुद्ध होते. त्यामुळे त्यातील ऊर्जा दूर होते. त्यामुळे ते नेहमी गळ्यात परिधान करावे

