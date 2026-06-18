ज्येष्ठ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील चतुर्थी तिथी गुरुवार, 18 जून रोजी आहे. विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेशाची उपासना करण्यासाठी हा दिवस अत्यंत फलदायी आणि पवित्र मानला जातो.
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धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी बाप्पाच्या 'प्रद्युम्न' रूपाची पूजा केल्याने जीवनातील सर्व संकटे दूर होतातच, शिवाय व्यक्ती मानसिक तणाव आणि क्रोधापासूनही मुक्त होते.
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मोदक हे गणपतीचे आवडते अन्न मानले जाते. याचा उल्लेख धार्मिक ग्रंथांमध्येही आढळतो. प्रद्युम्न विनायक चतुर्थीला गणपतीला मोदक अर्पण केल्याने तो लवकर प्रसन्न होतो, अशी श्रद्धा आहे.
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मोदकांव्यतिरिक्त, बेसन, बुंदी किंवा गव्हाच्या पिठाचे लाडू देखील गणपतीला अत्यंत प्रिय मानले जातात. पूजेदरम्यान लाडू अर्पण केल्याने कुटुंबात शांती आणि आनंद येतो तसेच आर्थिक समस्या दूर होतात, असा विश्वास आहे.
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गणेश पूजेमध्ये दुर्वांना विशेष महत्त्व आहे. असे मानले जाते की गणपतीला २१ दुर्वा अर्पण केल्याने तो प्रसन्न होतो. हा पूजेचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो आणि त्यामुळे जीवनातील अडथळे दूर होण्यास मदत होते.
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गणपतीला ताजी फळे अर्पण करणे देखील शुभ मानले जाते. विशेषतः, अनेक ठिकाणी केळी अर्पण करण्याची परंपरा प्रचलित आहे. सफरचंद, डाळिंब आणि इतर हंगामी फळे देखील नैवेद्य म्हणून अर्पण केली जाऊ शकतात.
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Picture Credit: Pinterest
प्रद्युम्न विनायक चतुर्थीच्या दिवशी, सर्वप्रथम गणपतीची मूर्ती किंवा चित्राची स्थापना करून विधीपूर्वक पूजा करा. त्यांना कुंकू, तांदूळ, फुले आणि दुर्वा अर्पण करा. त्यानंतर, मोदक, लाडू, फळे किंवा इतर आवडते नैवेद्य अर्पण करा आणि गणेश मंत्रांचा जप करा. शेवटी, आरती करा आणि सुख, शांती व समृद्धीसाठी देवाला प्रार्थना करा.