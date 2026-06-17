पावसात बाईक घसरते?; 'या' ८ टिप्स तुमचा प्रवास अधिक सुरक्षित बनवतील
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टायरची ग्रिप आणि ट्रेड डेप्थ नियमित तपासा. झिजलेले टायर त्वरित बदला.
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पावसात वेग मर्यादित ठेवा. जास्त वेगामुळे नियंत्रण सुटण्याचा धोका वाढतो.
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अचानक ब्रेक लावणे टाळा. पुढील आणि मागील ब्रेकचा संतुलित वापर करा.
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रस्त्यावरचे पांढरे पट्टे, मॅनहोल कव्हर आणि तेलाचे डाग टाळा. हे भाग अधिक निसरडे असतात.
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समोरील वाहनापासून सुरक्षित अंतर ठेवा. ओल्या रस्त्यावर थांबण्यासाठी अधिक वेळ लागतो.
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वळण घेताना वेग कमी करा आणि बाईक जास्त झुकवणे टाळा.
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पावसात हेडलाइट सुरू ठेवा, त्यामुळे इतर वाहनचालकांना तुमची बाईक सहज दिसते.
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चेन आणि ब्रेक्सची नियमित देखभाल करा. योग्य स्थितीतील बाईक अधिक सुरक्षितपणे रस्त्यावर धावते.
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चेन आणि ब्रेक्सची नियमित देखभाल करा. योग्य स्थितीतील बाईक अधिक सुरक्षितपणे रस्त्यावर धावते.
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