गेमिंगची सवय आयुष्य बिघडवू शकते?

Science Technology

16 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

गेमिंगची क्रेझ

अतिप्रमाणात ऑनलाइन गेमिंगची क्रेझ आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. 

लक्ष विचलित होतं

सतत गेम खेळल्याने कामात आणि अभ्यासात लक्ष लागत नाही. 

डोळ्यांच्या समस्या

रात्री उशीरापर्यंत गेम खेळल्याने डोळ्यांवर ताण येतो. 

सतत गेमिंगमुळे डोकेदुखी वाढते आणि झोपेवर परिणाम होऊ शकतो. 

झोपेवर परिणाम

मानसिक ताण, राग आणि चिडचिड अशा समस्यांना सामोरं जावं लागतं. 

राग आणि चिडचिड

एकाच जागी तासंतास बसून गेम खेळत असाल तर लठ्ठपणा वाढू शकतो.

लठ्ठपणा वाढतो

अतिप्रमाणात गेम खेळल्याने कुटुंब आणि मित्रांकडे दुर्लक्ष होतं. 

कुटूंबासाठी वेळ नाही

गेम खेळण्यासाठी ठरावीक कालावधी निवडा. 

लक्षात ठेवा

