अतिप्रमाणात ऑनलाइन गेमिंगची क्रेझ आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते.
सतत गेम खेळल्याने कामात आणि अभ्यासात लक्ष लागत नाही.
रात्री उशीरापर्यंत गेम खेळल्याने डोळ्यांवर ताण येतो.
सतत गेमिंगमुळे डोकेदुखी वाढते आणि झोपेवर परिणाम होऊ शकतो.
मानसिक ताण, राग आणि चिडचिड अशा समस्यांना सामोरं जावं लागतं.
एकाच जागी तासंतास बसून गेम खेळत असाल तर लठ्ठपणा वाढू शकतो.
अतिप्रमाणात गेम खेळल्याने कुटुंब आणि मित्रांकडे दुर्लक्ष होतं.
गेम खेळण्यासाठी ठरावीक कालावधी निवडा.
