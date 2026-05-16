हेडफोन्सच्या अतिवापरामुळे कानांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
सतत मोठ्या आवाजात गाणी ऐकल्याने ऐकण्याची क्षमता कमी होऊ शकते
हेडफोन्सचा अतिवापर केल्याने ‘टिन्निटस’ची समस्या निर्माण होऊ शकते.
सतत हेडफोन्सचा वापर केल्यास कानदुखी आणि इन्फेक्शन सारख्या समस्या निर्माण होतात.
हेडफोन्सच्या अतिवापरामुळे अनेकदा डोकेदुखीची समस्या निर्माण होते.
रात्री उशीरापर्यंत हेडफोन्सचा वापर केल्याने झोपेवर परिणाम होतो.
कानात सतत हेडफोन असतील तर अभ्यासात आणि कामात लक्ष लागत नाही.
हेडफोन्सचा वापर ठरावीक वेळेपुरताच करा.
