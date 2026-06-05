पावसाळ्यात पाणी उकळवून प्यायल्याने आजारी पडण्याचा धोका कमी होतो.
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पावसाळ्यात रस्त्यावरील उघडे अन्न टाळले पाहिजे.
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बदलत्या हवामानात आजारांशी लढण्यासाठी शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत असणे गरजेचे आहे.
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रोज रात्री हळदीचे दूध पिणे शरीरासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते.
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पावसाळ्यात डेंग्यू, . मलेरिया आणि चिकनगुनिया यांसारख्या डासांमुळे होणाऱ्या आजारांचे प्रमाण वाढते.
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आता Mileage नाही, तर Safety पाहून Cars खरेदी होतायत