समोरून वाहन येत असतानाही High Beam वापरल्याने दुसऱ्या ड्रायव्हरला स्पष्ट दिसत नाही.
रात्री रस्ते रिकामे दिसतात म्हणून अनेकजण जास्त वेगात गाडी चालवतात.
Late Night Driving मध्ये Sleepy Driving हा मोठा धोका ठरतो.
रात्री Visibility कमी असल्याने पुढच्या वाहनापासून अंतर ठेवणं खूप महत्त्वाचं असतं.
काच घाण असेल तर समोरच्या Lights मुळे Glare वाढतो आणि Visibility कमी होते.
Indicator न देता Lane बदलल्यास अपघाताची शक्यता वाढते.
Weak किंवा चुकीच्या Angle मधील Headlights मुळे रस्ता नीट दिसत नाही.
Night Driving मध्ये काही सेकंदांचं distraction देखील धोकादायक ठरू शकतं.
