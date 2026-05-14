रात्री Driving करताना छोट्या चुका मोठा अपघात घडवू शकतात!

Automobile

14 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

High Beam चा चुकीचा वापर

समोरून वाहन येत असतानाही High Beam वापरल्याने दुसऱ्या ड्रायव्हरला स्पष्ट दिसत नाही.

Overspeeding

रात्री रस्ते रिकामे दिसतात म्हणून अनेकजण जास्त वेगात गाडी चालवतात.

Late Night Driving मध्ये Sleepy Driving हा मोठा धोका ठरतो.

थकवा आणि झोप

रात्री Visibility कमी असल्याने पुढच्या वाहनापासून अंतर ठेवणं खूप महत्त्वाचं असतं.

Safe Distance न ठेवणे

काच घाण असेल तर समोरच्या Lights मुळे Glare वाढतो आणि Visibility कमी होते.

Dirty Windshield

Indicator न देता Lane बदलल्यास अपघाताची शक्यता वाढते.

अचानक Lane Change

Weak किंवा चुकीच्या Angle मधील Headlights मुळे रस्ता नीट दिसत नाही.

Headlights तपासत नाहीत

Night Driving मध्ये काही सेकंदांचं distraction देखील धोकादायक ठरू शकतं.

Mobile वापरण्याची चूक

