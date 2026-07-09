तुमच्यासाठी कोणता मीटर योग्य आहे चला जाणून घेऊया.
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Smart Meter हा डिजिटल मीटर असून तो वीज वापराची माहिती स्वयंचलितपणे वीज वितरण कंपनीकडे पाठवू शकतो.
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Normal Meter मध्ये वीज वापराची नोंद होते. मात्र, मीटर रीडिंगसाठी अनेकदा प्रत्यक्ष तपासणी करावी लागते.
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Smart Meter: रिमोट पद्धतीने रीडिंग मिळू शकते. Normal Meter: प्रत्यक्ष रीडिंगवर अवलंबून असते.
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Smart Meter मध्ये अनेक ठिकाणी मोबाईल अॅप किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे वीज वापरावर लक्ष ठेवता येते. Normal Meter मध्ये अशी सुविधा नसते.
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Smart Meter मध्ये काही भागांमध्ये प्रीपेड किंवा डिजिटल बिलिंगचा पर्याय उपलब्ध असू शकतो. Normal Meter मध्ये पारंपरिक मासिक बिलिंग पद्धत असते.
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ज्यांना वीज वापरावर नियमित लक्ष ठेवायचे आहे आणि डिजिटल सुविधा हव्या आहेत. त्यांच्यासाठी Smart Meter उपयुक्त ठरू शकतो. तर पारंपरिक वापरासाठी Normal Meter देखील प्रभावी आहे.
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Smart Meter बसवल्याने वीज बिल आपोआप कमी होत नाही. बिल हे तुमच्या प्रत्यक्ष वीज वापरावरच अवलंबून असते.
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