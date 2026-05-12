ऑफिस असो किंवा घर, 'हे' गॅजेट्स तुमचं आयुष्य बनवतील स्मार्ट 

सध्या जग डिजिटल होत चालले असून दैनंदिन जीवनातही वस्तूंपेक्षा स्मार्ट गॅजेट्सला प्राधान्य दिले जात आहे.
Fastrack, Apple, Boat सारख्या ब्रँड्सचे स्मार्ट वॉच वेळ बघण्यासाठीच नाही, तर हार्ट रेट, स्टेप्स आणि झोप मोजण्यासाठी उपयोगी पडते.
काम करताना, प्रवासात बाहेरचा आवाज पूर्ण बंद करायचा असेल तर Apple, Noise, Boat सारख्या ब्रँड्सचे ईअरबड्स आणि हेडफोन्स फायदेशीर ठरतील.
तसेच हेल्थ कॉन्शस लोकांसाठी Oura Ring 4 फायदेशीर ठरेल. सध्या ही रिंग प्रचंड ट्रेंड मध्ये आहे.
प्रवासात अनेकदा फोनची बॅटरी संपण्याची भीती असते. पॉकेट पॉवर बँक, डेली ऑब्जेक्ट केबल ऑर्गनायजर प्रवास आणि ऑफिस वापरासाठी उपयोगी ठरेल.
फॅन किंवा लॅम्प स्मार्ट बनवण्यासाठी तुम्ही याचा वापर करु शकता. मोबाईलवरुनच बटण बंद-चालू करता येते.
मिनी प्रिंटर मोबाईलमधील फोटो लगेच प्रिंट करण्यासाठी फायदेशीर ठरेल. फोटो लव्हर्ससाठी हे एक उत्तम गॅजेट आहे.
