स्मार्टफोनमधील नको असलेले आणि वापरात नसलेले अॅप्स डिलीट करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
स्मार्टफोनचे स्टोरेज रिकामे करा, ज्यामुळे डिव्हाईस स्मूथ चालेल.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
बॅकग्राऊंडमध्ये सुरु असलेले अॅप्स बंद करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
स्मार्टफोनममध्ये लाईव्ह वॉलपेपरचा वापर करणं टाळा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
वेळोवेळी स्मार्टफोनचे सॉफ्टवेअर अपडेट करत राहा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
ठराविक वेळानंतर फोनमधील कॅशे क्लिअर करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
केवळ विश्वसनीय स्त्रोतांकडूनच अॅप्स डाउनलोड करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
फोन ओव्हरहिट होत असेल तर तात्काळ त्याचा वापर थांबवा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)