सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपचॅट ओपन करा.
आता एखाद्या यूजरच्या नावावर किंवा चॅटवर काही सेंकदांसाठी क्लिक करा.
आता स्क्रीनवर दिसणाऱ्या मेन्यू पर्यायावर क्लिक करून चॅट सेटिंग निवडा.
चॅट सेटिंगमध्ये डिलीट चॅट्स किंवा डिलीट आफ्टर व्ह्यु असे पर्याय मिळणार आहेत.
24 तास असा देखील एक पर्याय असेल ज्यामध्ये चॅट्स एका दिवसाने डिलीट होतील.
तुम्ही बदलेल्या सेटिंगचा परिणाम केवळ भविष्यातील मेसेजवर होणार आहे.
तुम्ही सेट केलेल्या सेटिंगनुसार नवीन चॅट्स ऑटो डिलीट होणार आहेत.
सेटिंग बदलायची असल्यास पुन्हा सर्व प्रोसेस फॉलो करा.
