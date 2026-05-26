Snapchat चॅट ऑटो-डिलीट फीचर कसं वापरायचं?

26 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

स्नॅपचॅट अ‍ॅप

सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपचॅट ओपन करा. 

चॅटवर क्लिक करा

आता एखाद्या यूजरच्या नावावर किंवा चॅटवर काही सेंकदांसाठी क्लिक करा. 

चॅट सेटिंग

आता स्क्रीनवर दिसणाऱ्या मेन्यू पर्यायावर क्लिक करून चॅट सेटिंग निवडा. 

चॅट सेटिंगमध्ये डिलीट चॅट्स किंवा डिलीट आफ्टर व्ह्यु असे पर्याय मिळणार आहेत.

चॅट्स पर्याय

24 तास असा देखील एक पर्याय असेल ज्यामध्ये चॅट्स एका दिवसाने डिलीट होतील.

दुसरा पर्याय

तुम्ही बदलेल्या सेटिंगचा परिणाम केवळ भविष्यातील मेसेजवर होणार आहे.

भविष्यातील मेसेज

तुम्ही सेट केलेल्या सेटिंगनुसार नवीन चॅट्स ऑटो डिलीट होणार आहेत. 

ऑटो डिलीट

सेटिंग बदलायची असल्यास पुन्हा सर्व प्रोसेस फॉलो करा. 

सर्व प्रोसेस

