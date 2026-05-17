सतत सोशल मीडिया वापरता? सावध राहा

17 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

सोशल मीडिया

मनोरंजनासाठी आणि जगभरातील माहिती मिळवण्यासाठी सोशल मीडिया उत्तम माध्यम आहे.

अनेक समस्या

सोशल मीडियाचा अतिवापर केल्यास अनेक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. 

वेळ वाया जातो

तासंतास रिल्स स्क्रोल केल्याने बराच वेळ वाया जातो आणि कामावर परिणाम होतो. 

इतरांच्या पोस्टवरील लाईक्स, कमेंट्स आणि फॉलोअर्स पाहून आपला मानसिक तणाव वाढतो. 

मानसिक तणाव

रात्री उशीरापर्यंत सोशल मीडियाचा वापर केल्यास झोपेवर परिणाम होऊ शकतो. 

झोपेवर परिणाम

सोशल मीडियामुळे खोट्या बातम्या अतिशय वेगाने पसरतात. 

खोट्या बातम्या

सोशल मीडियावर वैयक्तिक माहिती शेअर केल्यास ऑनलाइन फसवणुकीचा धोका असतो.

ऑनलाइन फसवणुक

ऑनलाईन जगामुळे नातेसंबंधांमध्ये अंतर वाढते. 

नातेसंबंधांमध्ये अंतर

