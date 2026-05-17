मनोरंजनासाठी आणि जगभरातील माहिती मिळवण्यासाठी सोशल मीडिया उत्तम माध्यम आहे.
सोशल मीडियाचा अतिवापर केल्यास अनेक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.
तासंतास रिल्स स्क्रोल केल्याने बराच वेळ वाया जातो आणि कामावर परिणाम होतो.
इतरांच्या पोस्टवरील लाईक्स, कमेंट्स आणि फॉलोअर्स पाहून आपला मानसिक तणाव वाढतो.
रात्री उशीरापर्यंत सोशल मीडियाचा वापर केल्यास झोपेवर परिणाम होऊ शकतो.
सोशल मीडियामुळे खोट्या बातम्या अतिशय वेगाने पसरतात.
सोशल मीडियावर वैयक्तिक माहिती शेअर केल्यास ऑनलाइन फसवणुकीचा धोका असतो.
ऑनलाईन जगामुळे नातेसंबंधांमध्ये अंतर वाढते.
