या देशांमध्ये मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी 

Science Technology

23 February 2026

Author:  हर्षदा जाधव

सोशल मीडिया सध्याच्या काळातील एक महत्त्वाचे माध्यम आहे. 

लहान मुलांपासून मोठ्यापर्यंत सर्वांचे अकाऊंट्स सोशल मीडियावर असतात. 

सोशल मीडियाद्वारे तुम्ही देश-विदेशातील लोकांसोबत जोडले जाऊ शकतात. 

सोशल मीडियाचे जितके फायदे आहेत, तितकेच तोटे देखील आहेत. 

काही देशांमध्ये लहान मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन करण्यात आले आहे. 

ऑस्ट्रेलियामध्ये 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी आहे. 

फ्रान्सने 15 वर्षांखालील मुलांना पालकांच्या संमतीशिवाय सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी घातली आहे.

डेन्मार्कने 15 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घातली आहे. 

