सोशल मीडिया सध्याच्या काळातील एक महत्त्वाचे माध्यम आहे.
Picture Credit: Pinterest
लहान मुलांपासून मोठ्यापर्यंत सर्वांचे अकाऊंट्स सोशल मीडियावर असतात.
Picture Credit: Pinterest
सोशल मीडियाद्वारे तुम्ही देश-विदेशातील लोकांसोबत जोडले जाऊ शकतात.
Picture Credit: Pinterest
सोशल मीडियाचे जितके फायदे आहेत, तितकेच तोटे देखील आहेत.
Picture Credit: Pinterest
काही देशांमध्ये लहान मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन करण्यात आले आहे.
\Picture Credit: Pinterest
ऑस्ट्रेलियामध्ये 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी आहे.
Picture Credit: Pinterest
फ्रान्सने 15 वर्षांखालील मुलांना पालकांच्या संमतीशिवाय सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी घातली आहे.
Picture Credit: Pinterest
डेन्मार्कने 15 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घातली आहे.
Picture Credit: Pinterest