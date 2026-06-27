अननस खाण्याचे योग्य नियम कोणते? 

Lifestyle

27 june 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

अननस खाणे

अननस हे अत्यंत गुणकारी फळ असले, तरी ते खाताना काही गोष्टींची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. अन्यथा घशाची जळजळ, पोटदुखी किंवा ॲलर्जीचा सामना करावा लागू शकतो.

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अननसात 'ब्रोमेलेन' नावाचे एन्झाईम असते, ज्यामुळे तोंडात किंवा जिभेवर खाज सुटू शकते किंवा जळजळ होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी अननस कापल्यानंतर मिठाच्या पाण्यात काही वेळ भिजवून ठेवावे

जिभेची जळजळ टाळण्यासाठी

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अतिसेवन टाळा

जास्त प्रमाणात अननस खाल्ल्यास पचनक्रिया बिघडून जुलाब, मळमळ किंवा छातीत जळजळ (ॲसिडिटी) होऊ शकते.

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ज्या लोकांना दमा, त्वचेचे आजार (पित्त किंवा पुरळ) आहेत त्यांनी अननस खाणे टाळावे, कारण यामुळे ॲलर्जीचा त्रास वाढू शकतो

दमा आणि ॲलर्जी

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जर तुम्ही रक्त पातळ करणारी किंवा ॲण्टिबायोटिक्स औषधे घेत असाल, तर अननसाचे सेवन मर्यादित ठेवावे

औषधोपचार सुरू असल्यास

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गरोदर महिलांनी

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अननसामध्ये गर्भाशय आकुंचन पावण्याचे गुणधर्म असतात, त्यामुळे गरोदर महिलांनी अननस खाणे किंवा त्याचा रस पिणे टाळावे

मधुमेही रुग्ण

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अननसात साखरेचे प्रमाण (ग्लुकोज) जास्त असते, त्यामुळे मधुमेहाच्या रुग्णांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच याचे सेवन करावे.

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