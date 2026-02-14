Sony च्या नव्या ईयरबड्सची ग्लोबल मार्केटमध्ये एंट्री

Science Technology

14 February 2026

Author:  हर्षदा जाधव

सोनी WF-1000XM6 ईयरबड्स ग्लोबल मार्केटमध्ये लाँच करण्यात आले आहेत. 

हे डिव्हाईस 329.99 डॉलर म्हणजेच सुमारे 35,500 रुपयांत लाँच केले आहेत. 

सोनी, अमेझॉन, बेस्ट बाय आणि दुसऱ्या ऑथराइज्ड डीलर्सकडे खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. 

डिव्हाईस प्लॅटिनम सिल्वर आणि ब्लॅक कलर ऑप्शनमध्ये लाँच केले आहेत. 

Sony WF-1000XM6 मध्ये डुअल प्रोसेसर आहे.

यामध्ये हेडट्रॅकिंग सपोर्ट आणि बॅकग्राउंड म्यूजिक इफेक्ट देखील आहेत. 

सोनी WF-1000XM6 ला स्प्लॅश रेझिस्टन्ससाठी IPX4 रेटिंग दिले आहे.

डिव्हाईस USB टाइप-सी केबलद्वारे किंवा वायरलेस पद्धतीने चार्ज केले जाऊ शकतात.

