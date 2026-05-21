एका कानातच Sound येतो? Earbuds मध्ये ‘ही’ समस्या का येते

21 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

एक Earbud बंद पडतो

अनेकदा Earbuds वापरताना एक Earbud बंद पडतो किंवा कमी आवाज येऊ लागतो.

Dust आणि Ear Wax

Speaker Mesh मध्ये घाण साचल्याने आवाज कमी होऊ शकतो.

Bluetooth Connection Problem

कधी कधी एक Earbud Proper Pair होत नाही.

एका Earbud ची Battery खराब किंवा कमी Charge असल्यास Sound बंद होऊ शकतो.

Battery Issue

फोन किंवा Earbuds च्या Software Glitch मुळेही ही समस्या येते.

Software Bug

पाणी किंवा घाम गेल्यास Internal Components खराब होऊ शकतात.

Water Damage

फोनच्या Accessibility Settings मध्ये Audio Balance बदललेला असू शकतो.

Wrong Audio Settings

Earbuds नियमित Clean करा. Latest Software Update ठेवा. Proper Charging करा. पाण्यापासून दूर ठेवा.

समस्या टाळण्यासाठी

योग्य काळजी घेतल्यास तुमचे Earbuds जास्त काळ उत्तम चालू शकतात!

योग्य काळजी

