एका कानातच Sound येतो? Earbuds मध्ये ‘ही’ समस्या का येते

अनेकदा Earbuds वापरताना एक Earbud बंद पडतो किंवा कमी आवाज येऊ लागतो.
Speaker Mesh मध्ये घाण साचल्याने आवाज कमी होऊ शकतो.
कधी कधी एक Earbud Proper Pair होत नाही.
एका Earbud ची Battery खराब किंवा कमी Charge असल्यास Sound बंद होऊ शकतो.
फोन किंवा Earbuds च्या Software Glitch मुळेही ही समस्या येते.
पाणी किंवा घाम गेल्यास Internal Components खराब होऊ शकतात.
फोनच्या Accessibility Settings मध्ये Audio Balance बदललेला असू शकतो.
Earbuds नियमित Clean करा. Latest Software Update ठेवा. Proper Charging करा. पाण्यापासून दूर ठेवा.
योग्य काळजी घेतल्यास तुमचे Earbuds जास्त काळ उत्तम चालू शकतात!
