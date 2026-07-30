कमी बजेटमध्येही प्रीमियम साउंड, ENC आणि लाँग बॅटरी असलेले TWS Earbuds सहज उपलब्ध आहेत.
Picture Credit: Pinterest
किंमत: ₹999 पासून – 50 तास बॅटरी – ENx Call Noise Cancellation – ASAP Fast Charging – दमदार Bass
Picture Credit: Pinterest
किंमत: ₹1,499 पासून – AI ENC Calling – 38 तास बॅटरी – 10mm Dynamic Driver – Bluetooth 5.4
Picture Credit: Pinterest
किंमत: ₹2,199 पासून (ऑफर्समध्ये ₹2,000 च्या जवळ उपलब्ध) – 42dB ANC – 12.4mm Driver – Clear Voice Calling – Premium Sound
Picture Credit: Pinterest
किंमत: ₹1,399 पासून – Quad Mic ENC – 50 तास बॅटरी – Low Latency Mode – IPX5 Rating
Picture Credit: Pinterest
किंमत: ₹899 पासून – BoomX Bass – 45-50 तास बॅटरी – ENC Calling – Gaming Mode
Picture Credit: Pinterest
– ANC / ENC – Battery Backup – Bluetooth Version – IP Rating – Low Latency Mode
Picture Credit: Pinterest
Gaming: Boult K10 Music: CMF Buds 2a Calling: realme Buds T110 Battery: boAt Airdopes 311 Pro
Picture Credit: Pinterest
Best Value: boAt Airdopes 311 Pro (₹999) Best Calling: realme Buds T110 (₹1,499) Best Premium: CMF Buds 2a (₹2,199) Best Budget: Boult K10 (₹899)
Picture Credit: Pinterest