₹2,000 च्या बजेटमध्ये कोणते TWS Earbuds बेस्ट? पाहा Top 5 पर्याय

Science Technology

30 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

₹2,000 मध्ये Best TWS Earbuds

कमी बजेटमध्येही प्रीमियम साउंड, ENC आणि लाँग बॅटरी असलेले TWS Earbuds सहज उपलब्ध आहेत.

Picture Credit: Pinterest

boAt Airdopes 311 Pro

किंमत: ₹999 पासून – 50 तास बॅटरी – ENx Call Noise Cancellation – ASAP Fast Charging – दमदार Bass

Picture Credit: Pinterest

realme Buds T110

किंमत: ₹1,499 पासून – AI ENC Calling – 38 तास बॅटरी – 10mm Dynamic Driver – Bluetooth 5.4

Picture Credit: Pinterest

CMF Buds 2a

किंमत: ₹2,199 पासून (ऑफर्समध्ये ₹2,000 च्या जवळ उपलब्ध) – 42dB ANC – 12.4mm Driver – Clear Voice Calling – Premium Sound

Picture Credit: Pinterest

Noise Buds VS601

किंमत: ₹1,399 पासून – Quad Mic ENC – 50 तास बॅटरी – Low Latency Mode – IPX5 Rating

Picture Credit: Pinterest

Boult K10

किंमत: ₹899 पासून – BoomX Bass – 45-50 तास बॅटरी – ENC Calling – Gaming Mode

Picture Credit: Pinterest

खरेदीपूर्वी काय तपासाल?

– ANC / ENC Battery Backup Bluetooth Version IP Rating Low Latency Mode

Picture Credit: Pinterest

कोणते Earbuds कोणासाठी?

Gaming: Boult K10  Music: CMF Buds 2a Calling: realme Buds T110 Battery: boAt Airdopes 311 Pro

Picture Credit: Pinterest

Final Verdict

Best Value: boAt Airdopes 311 Pro (₹999) Best Calling: realme Buds T110 (₹1,499)  Best Premium: CMF Buds 2a (₹2,199)  Best Budget: Boult K10 (₹899)

Picture Credit: Pinterest

तुम्हीही ChatGPT वापरता? मग ही माहिती कधीही शेअर करू नका!

पुढे वाचा