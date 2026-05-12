भारतातील कोणत्या राज्यात गव्हाचे सर्वाधिक उत्पादन होते ? जाणून घ्या

12 May 2026

Author:  Dnyaneshwar more

भारत हा एक कृषीप्रधान देश आहे, गहू आणि धानासह अनेक प्रकारची पिके घेतली जातात.

परंतु तुम्हाला माहिती आहे का की भारतात सर्वात जास्त गव्हाची लागवड कुठे केली जाते?

गहू हे भारतातील सर्वात महत्त्वाचे पीक आहे. ज्याचा सर्वाधिक खप उत्तर आणि उत्तर-पश्चिम राज्यांमध्ये आहे.

भारतातील सर्वाधिक गव्हाचे उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्यात होते.

भारताच्या एकूण गव्हाच्या उत्पादनापैकी 32.42 टक्के उत्पादन उत्तर प्रदेशात होते. 

जगातील अनेक देशांमध्ये गव्हाचे उत्पादन घेतले जाते. सर्वात जास्त धानाचे उत्पादन करणारा देश रशिया आहे.

