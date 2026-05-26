Tata ची सर्वात स्वस्त CNG कार! कमी किमतीत जबरदस्त फीचर्स

26 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

पेट्रोल, सीएनजी आणि EV

टाटा आपली नवीन टियागो पेट्रोल, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक व्हेरियंटमध्ये कार आणत आहे.

Picture Credit:  pinterest

फीचर्स

कारच्या बाह्य आणि अंतर्गत भागांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यात काही सेगमेंट मधील प्रथमच सादर होणारी वैशिष्ट्येही आहेत.

डिझाईन

लाँचच्या आधी, टाटाने आपल्या सर्वात लहान कारचे इंटीरियर आणि एक्सटीरियर सादर केले. कंपनीने टाटा टियागो सीएनजीचा नवीनतम टीझर प्रसिद्ध केला आहे.

बाह्य स्वरुपात टाटा टियागो सीएनजी पेट्रोल व्हेरियंटसारखीच असेल, फक्त सीएनजी बॅजिंगचा फरक असेल.

बाहेरचा भाग

इतर टाटा सीएनजी मॉडेल्सप्रमाणेच ही कार ड्युअल-सिलेंडर सेटअपसह येईल. या कारमध्ये पूर्वीपेक्षा अधिक सुबक दिसणारा नवीन डॅशबोर्ड देखील आहे.

नवीन डॅशबोर्ड

या कारला प्रिमियम फॅब्रिक फिनिश, नवीन फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम आणि नवीन स्टँडिंग डिजिटल इन्स्टुमेंट डिस्प्ले मिळेल.

फॅब्रिक फिनिश

या कारमध्ये एक नवीन सेंटर कन्सोल असेल, जो आधीच्या मॉडेलपेक्षा वेगळा असेल. एएमटी व्हर्जनमध्ये रोटेटर देखील आहेत. कंपनी पॅडल शिफ्टर्सचा पर्यायही देणार आहे.

पॅडल शिफ्टर्स

टियागो २०२६ मध्ये ३६० डिग्री कॅमेरा, ड्युअल वायरलेस चार्जिंग पॅड्स आणि दुसऱ्या रांगेत एसी व्हेंट्स असतील. या कारमध्ये टू-स्पोक स्टीयरिंग देखील मिळेल.

फीचर्स

ही कार पूर्वीप्रमाणेच १.२ लिटर, तीन-सिलेंडर इंजिनद्वारे चालवली जाईल. जे सीएनजीवर ७५ पीएस पॉवर आणि ९६.५  एनएम टॉर्क निर्माण करते.

जुने इंजिन मिळवा

टाटा टियागो सीएनजी एएमटीसह २८.०६ किमी पर्यंत मायलेज देते. तर मॅन्युअल व्हेरिएंट २६.४९ किमी मायलेज देते. 

किती मायलेज देते?

