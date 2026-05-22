ज्याप्रमाणे आपण आपल्या आहारात संपूर्ण धान्य, भाज्या, सुका मेवा आणि काजू-बदाम यांचा समावेश करतो, त्याचप्रमाणे तुम्ही बियादेखील मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्या पाहिजेत.
वेगवेगळ्या प्रकारच्या बिया चांगल्या फॅट्सचा उत्तम स्रोत आहेत आणि त्या सूक्ष्म पोषक तत्वांची कमतरता भरून काढण्यासही मदत करतात.
विटॅमिन ई शरीरातील पेशींचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करते. बारीक रेषा आणि सुरकुत्या यांसारखी वयानुसार दिसणारी लक्षणे टाळण्यासाठीही हे उपयुक्त ठरते. हे तुमची त्वचा आणि केस निरोगी ठेवते, तसेच जीवाणूंशीही लढते.
100 ग्रॅम सूर्यफुलाच्या बियांमध्ये 35.2 मिलीग्रॅम विटॅमीन सी असते. यामध्ये विटॅमीन ए, बी कॉम्पलेक्स आणि सी देखील असते.
विटॅमीन ई पाहिले गेल्यास बदामाच्या व्यतिरिक्त आहारात सूर्यफुलाच्या बिया, अॅव्होकॅडो आणि ऑलिव्हसारख्या गोष्टींचा समावेश केला पाहिजे.
भोपळ्याच्या बियांमध्ये विटॅमीन ई नसते. मात्र यामध्ये इतर पोषक तत्व भरपूर प्रमाणात असतात. यामध्ये कॅल्शिअम आणि आयरन चांगल्या प्रमाणात असते.
जर तुम्ही या बियांचा समावेश आपल्या आहारात केला तर चमकदार त्वचेपासून ते निरोगी केसांपर्यंत, या बिया तुमच्या हृदयासाठीही फायदेशीर आहेत.
