पावसाळ्यात रस्त्यांवर पाणी साचणे, खड्डे आणि घसरडे रस्ते ही सामान्य समस्या असते. त्यामुळे कार निवडताना सुरक्षिततेचाही विचार महत्त्वाचा ठरतो.
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उंच ग्राउंड क्लीयरन्समुळे पाणी साचलेल्या रस्त्यांवर SUV तुलनेने अधिक सहजपणे पुढे जाऊ शकते.
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महामार्गावर किंवा चांगल्या रस्त्यांवर Sedan चे लो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी असल्याने ती अधिक स्थिर वाटते.
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मोठे टायर आणि मजबूत सस्पेन्शनमुळे खराब रस्ते किंवा खड्डे असलेल्या मार्गांवर SUV अधिक आरामदायी ठरते.
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रस्त्यावर जास्त पाणी साचले असेल तर SUV असो किंवा Sedan, कोणतीही कार खोल पाण्यात चालवणे टाळावे.
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पावसाळ्यात कारचा प्रकार नव्हे, तर चांगले टायर, कार्यक्षम ब्रेक आणि नियंत्रित वेग सुरक्षिततेसाठी अधिक महत्त्वाचा असतो.
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ग्रामीण भाग, खराब रस्ते किंवा वारंवार पाणी साचणाऱ्या भागासाठी SUV फायदेशीर ठरू शकते. शहरातील चांगल्या रस्त्यांवर नियमित वापरासाठी Sedan देखील उत्तम पर्याय आहे.
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