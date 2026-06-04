Rainy Season मध्ये Bike ची काळजी कशी घ्यावी? मग नुकसान होऊ शकतं!

Automobile

04 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Bike ची काळजी 

पाऊस, चिखल आणि ओलावा यामुळे बाईकच्या अनेक भागांवर परिणाम होऊ शकतो.

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बाईक नियमित स्वच्छ करा

चिखल आणि घाण साचल्यास गंज वाढू शकतो. पावसानंतर बाईक स्वच्छ धुवा.

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चेनची देखभाल करा

ओल्या वातावरणात चेन लवकर गंजू शकते. वेळोवेळी ल्युब्रिकेशन करा.

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टायरची ग्रिप चांगली असणे गरजेचे आहे. झिजलेले टायर पावसात घसरू शकतात.

टायर तपासा

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कमी दृश्यमानतेमध्ये हेडलाईट, टेललाईट आणि इंडिकेटर्स नीट काम करत आहेत का ते पाहा.

लाईट्स आणि इंडिकेटर्स चेक करा

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पावसाळ्यात बॅटरी टर्मिनल्सवर ओलावा जमा होऊ शकतो. नियमित तपासणी करा.

बॅटरीची काळजी घ्या

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Dark किंवा पाणी साचणाऱ्या जागा टाळा.

रात्री सुरक्षित जागा निवडा

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ओल्या रस्त्यावर ब्रेकिंग अंतर वाढते. ब्रेक्सची स्थिती उत्तम असणे आवश्यक आहे.

ब्रेक्स तपासा

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शक्य असल्यास बाईक छताखाली किंवा कव्हर वापरून पार्क करा.

 योग्य ठिकाणी पार्क करा

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पावसात वेग कमी ठेवा, अचानक ब्रेक टाळा आणि इतर वाहनांपासून सुरक्षित अंतर ठेवा.

सुरक्षित राइडिंग सर्वात महत्त्वाचे

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