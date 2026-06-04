पाऊस, चिखल आणि ओलावा यामुळे बाईकच्या अनेक भागांवर परिणाम होऊ शकतो.
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चिखल आणि घाण साचल्यास गंज वाढू शकतो. पावसानंतर बाईक स्वच्छ धुवा.
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ओल्या वातावरणात चेन लवकर गंजू शकते. वेळोवेळी ल्युब्रिकेशन करा.
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टायरची ग्रिप चांगली असणे गरजेचे आहे. झिजलेले टायर पावसात घसरू शकतात.
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कमी दृश्यमानतेमध्ये हेडलाईट, टेललाईट आणि इंडिकेटर्स नीट काम करत आहेत का ते पाहा.
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पावसाळ्यात बॅटरी टर्मिनल्सवर ओलावा जमा होऊ शकतो. नियमित तपासणी करा.
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Dark किंवा पाणी साचणाऱ्या जागा टाळा.
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ओल्या रस्त्यावर ब्रेकिंग अंतर वाढते. ब्रेक्सची स्थिती उत्तम असणे आवश्यक आहे.
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शक्य असल्यास बाईक छताखाली किंवा कव्हर वापरून पार्क करा.
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पावसात वेग कमी ठेवा, अचानक ब्रेक टाळा आणि इतर वाहनांपासून सुरक्षित अंतर ठेवा.
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