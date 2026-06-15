पावसाळ्यात बाईकची अशी घ्या काळजी

Automobile

15 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

निष्काळजीपणा मोठ्या खर्चाचे कारण

पावसाळा सुरू झाला की बाईकची विशेष काळजी घेणे गरजेचे असते. थोडा निष्काळजीपणा मोठ्या खर्चाचे कारण ठरू शकतो.

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बाईक स्वच्छ करा

चिखल आणि घाण जास्त वेळ राहिल्यास गंज आणि पेंटचे नुकसान होऊ शकते.

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साफसफाई आणि ल्युब्रिकेशन करा

पावसाच्या पाण्यामुळे चेनवर गंज चढू शकतो आणि तिची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते.

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झिजलेले टायर ओल्या रस्त्यावर घसरण्याचा धोका वाढवतो. पावसाळ्यात टायरची ग्रिप चांगली असणे आवश्यक आहे.

टायरची स्थिती तपासा

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ओलाव्यामुळे बॅटरी टर्मिनल्स आणि वायरिंगवर परिणाम होऊ शकतो.

इलेक्ट्रिकल्सची तपासणी करा

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ओल्या रस्त्यावर ब्रेकिंग अंतर वाढते त्यामुळे ब्रेक पॅड्स चांगल्या स्थितीत असणे महत्त्वाचे आहे.

ब्रेक्सची नियमित तपासणी करा

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सतत ओलाव्यात राहिल्याने गंज, बुरशी आणि इतर समस्या निर्माण होऊ शकतात.

कोरड्या ठिकाणी पार्क करा

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पावसाळ्यात बाईकची नियमित काळजी घेतल्यास तिचे आयुष्य वाढते, परफॉर्मन्स टिकून राहतो आणि अनावश्यक मेंटेनन्स खर्च टाळता येतो.

अनावश्यक मेंटेनन्स खर्च टाळला जातो

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