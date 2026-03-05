मधुमेह कंट्रोल ठेवण्यासाठी करा हे उपाय

05 March 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

होळीच्या वेळी चुकीच्या खाण्यामुळे काही लोकांच्या रक्तातील साखरेच्या पातळीत वाढ झाली आहे.

रक्तातील साखरेची पातळी

होळीमध्ये जास्त मिठाई, गुजिया आणि थंडाई प्यायल्याने ब्लड ग्लुकोज  लवकर वाढतो.

ब्लड ग्लुकोज वाढणे

सर्वात पहिले फास्टिंग आणि पोस्ट प्रांडियल मधुमेहाची चाचणी करा. कारण योग्य स्थिती समजेल.

चाचणी करणे

मधुमेह कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी ग्लोग्लाइसेमिक इंडेक्स असलेले आहार जसे दलिया, ओट्स, हिरव्या पालेभाज्या आणि कोशिंबीर खा.

मधुमेह कंट्रोलमध्ये ठेवणे

ग्लुकोज बाहेर काढणे

पुरेसे पाणी प्या. हे मूत्रपिंडांद्वारे अतिरिक्त ग्लुकोज काढून टाकण्यास मदत करते.

साखरेचे प्रमाण वाढू नये म्हणून साखरयुक्त पेये, थंड पेये आणि गोड पदार्थ टाळा.

या गोष्टी खाऊ नका 

डॉक्टरांनी दिलेली औषध किंवा इसुलिन वेळेवर घ्या. डोस स्वतः बदलू नका.

डॉक्टरांचा सल्ला 

मेथी किंवा दालचिनी सारखे उपाय करा. यामुळे देखील शुगर कंट्रोलमध्ये राहील.

उपाय

