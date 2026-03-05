होळीच्या वेळी चुकीच्या खाण्यामुळे काही लोकांच्या रक्तातील साखरेच्या पातळीत वाढ झाली आहे.
Picture Credit: Pinterest
होळीमध्ये जास्त मिठाई, गुजिया आणि थंडाई प्यायल्याने ब्लड ग्लुकोज लवकर वाढतो.
Picture Credit: Pinterest
सर्वात पहिले फास्टिंग आणि पोस्ट प्रांडियल मधुमेहाची चाचणी करा. कारण योग्य स्थिती समजेल.
Picture Credit: Pinterest
मधुमेह कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी ग्लोग्लाइसेमिक इंडेक्स असलेले आहार जसे दलिया, ओट्स, हिरव्या पालेभाज्या आणि कोशिंबीर खा.
Picture Credit: Pinterest
पुरेसे पाणी प्या. हे मूत्रपिंडांद्वारे अतिरिक्त ग्लुकोज काढून टाकण्यास मदत करते.
Picture Credit: Pinterest
साखरेचे प्रमाण वाढू नये म्हणून साखरयुक्त पेये, थंड पेये आणि गोड पदार्थ टाळा.
Picture Credit: Pinterest
डॉक्टरांनी दिलेली औषध किंवा इसुलिन वेळेवर घ्या. डोस स्वतः बदलू नका.
Picture Credit: Pinterest
मेथी किंवा दालचिनी सारखे उपाय करा. यामुळे देखील शुगर कंट्रोलमध्ये राहील.
Picture Credit: Pinterest