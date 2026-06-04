टाटा मोटर्ससाठी मे महिना यशस्वी ठरला.कंपनीने या महिन्यात भारतात ५९,७९० गाड्यांची विक्री केली. ज्यामुळे ती दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक विक्री होणारी कार ब्रँड ठरली.
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मात्र, कंपनीने केवळ पेट्रोल आणि डिझेल गाड्याच नव्हे तर लक्षणीय संख्येने इलेक्ट्रिक गाड्यांचीही विक्री केली. टाटाच्या EV साठी मे महिना यशस्वी ठरला.
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कंपनीने या महिन्यात देशांतर्गत आणि निर्यात विक्रीसह १०,५१७ EV विकल्या. मे २०२५ मध्ये टाटा EV विक्री ५६८५ युनिट्सवर पोहोचली.
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EV क्षेत्रात कंपनीची वार्षिक वाढ ८५% आहे. EV क्षेत्रातील टाटा मोटर्सची ही आतापर्यंतची सर्वाधिक विक्री आहे.
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टाटा मोटर्सची EV विभागातील वाढ ही त्यांच्या विस्तारणाऱ्या पोर्टफोलिओमुळे देखील झाली आहे. कंपनीकडे सध्या ६ EV कार आहेत.
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कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये टाटा EV पंच EV, टिगोर EV, नेक्सॉन EV, कर्व्ह EV आणि हॅरियर EV यांचा समावेश आहे.पंच ईव्हीला चांगली मागणी आहे.
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मे २०२६ मध्ये कंपनीने एकूण ५९,७९० गाड्या विकल्या. मागील वर्षीच्या मे महिन्यात कंपनीने ४३.०४० गाड्या विकल्या होत्या. हे ब्रँडसाठी ४२.२२ ची वाढ दर्शवते.
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ब्रँडने अलीकडेच टियागो EV नवीन वर्जन आणले आह. ही कार BssD सेवांसह. हिची किंमत ७.७९ लाख पासून सुरु आहे.
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आता Mileage नाही, तर Safety पाहून Cars खरेदी होतायत