तामिळनाडूमध्ये Range Rover Evoque च्या निर्मितीला हिरवा झेंडा
यावर्षी अडीच लाख कार तयार करण्याचे कंपनीचे टार्गेट
या प्रोजेक्टसाठी तब्बल 9,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल
या प्रोजेक्टमुळे 5,000 हून अधिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात
टाटा ग्रुप आणि लँड रोव्हरच्या या महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टमुळे मिळणार 'मेक इन इंडिया' योजनेला चालना
हा प्लांट पूर्णत: रीन्यूएबल एनर्जीवर आधारित असेल, जो पर्यावरण पूरक आहे
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, Range Rover ची निर्मिती भारतातच होत असल्याने त्याच्या ऑन-रोड किंमतीमध्ये घट होऊ शकते
पहिली मेड-इन-इंडिया Range Rove नेमकी कधी लाँच होईल, याविषयी अद्याप घोषणा झालेली नाही