TATA लवकरच आणणार आपली इलेक्ट्रिक स्कूटर

Automobile

16 February 2026

Author: Ved Barve

ही E Scooter सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी

मध्यमवर्गीयांच्या बजेटमध्ये

2026 च्या मध्य किंवा अखेरपर्यंत बाजारात येण्याची शक्यता

लाँचिंग कधी?

एका फुल चार्जिंगमध्ये 150-200km  पर्यंतची (IDC) रेंज मिळू शकते  दैनंदिन वापरासाठी उत्तम

रेंज

यात साधारण 80 किमी/तास टॉप स्पीड आणि 3.5 सेकंदात  0 ते 40 किमी/तास पिकअप मिळण्याची अपेक्षा आहे

परफॉर्मन्स

यात 4-5 kWh ची लिथियम-आयन बॅटरी असू शकते, जी फास्ट चार्जिंगच्या मदतीने 1-2 तासात 80% पर्यंत चार्ज होईल

बॅटरी आणि चार्जिंग

मजबूत बिल्ड क्वालिटी, डिजिटल टीएफटी डिस्प्ले, नेव्हिगेशन  आणि स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी

फिचर्स

यात डिस्क ब्रेक्स, ABS किंवा CBS, रिव्हर्स मोडसारखे आधुनिक  सेफ्टी फिचर्स मिळतील

सुरक्षा

या स्कूटरची किंमत अंदाजे 89,000 ते 95,000 दरम्यान ठेवली जाऊ शकते

किंमत

