5-Star Bharat NCAP Rating मिळवणारी Tata Punch EV 2026 किती खास आहे?

Automobile

01 August 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Tata Punch EV 2026 ने Bharat NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत सुरक्षित इलेक्ट्रिक SUV म्हणून आपली ओळख मजबूत केली आहे.

सुरक्षिततेत Tata Punch EV ची दमदार कामगिरी!

Picture Credit:bncapofficial

Tata Punch EV 2026 ला Adult Occupant Protection (AOP) मध्ये 5 स्टार आणि Child Occupant Protection (COP) मध्येही 5 स्टार रेटिंग मिळाले आहे.

Bharat NCAP मध्ये 5-Star रेटिंग

Picture Credit:bncapofficial

क्रॅश टेस्टमध्ये Punch EV ने ड्रायव्हर आणि समोरील प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी मजबूत संरक्षण दाखवले. यामुळे फॅमिली कार म्हणून तिची विश्वासार्हता वाढली आहे.

प्रौढ प्रवाशांच्या सुरक्षेत आघाडी

Picture Credit:bncapofficial

Child Occupant Protection मध्ये 5 स्टार मिळाल्यामुळे लहान मुलांसोबत प्रवास करणाऱ्या कुटुंबांसाठी Punch EV एक सुरक्षित पर्याय ठरते.

मुलांच्या सुरक्षेलाही प्राधान्य

Picture Credit:bncapofficial

Tata Punch EV मध्ये 6 एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC), ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स आणि इतर आधुनिक सेफ्टी फीचर्स मिळतात.

सुरक्षा फीचर्सची ताकद

Picture Credit:bncapofficial

Tata च्या EV प्लॅटफॉर्ममुळे Punch EV मध्ये मजबूत स्ट्रक्चर आणि बॅटरी सुरक्षेसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान देण्यात आले आहे.

EV असूनही मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर

Picture Credit:bncapofficial

कॉम्पॅक्ट आकार, इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन आणि 5-Star सेफ्टी रेटिंगमुळे शहरातील वापरासाठी Punch EV एक आकर्षक पर्याय बनते.

फॅमिली SUV म्हणून का योग्य?

Picture Credit:bncapofficial

सुरक्षा रेटिंगच्या बाबतीत Punch EV ने आपल्या सेगमेंटमधील इतर इलेक्ट्रिक कार्ससमोर मजबूत आव्हान निर्माण केले आहे.

स्पर्धकांसाठी वाढले आव्हान

Picture Credit:bncapofficial

ज्यांना इलेक्ट्रिक कारसोबत उच्च सुरक्षा हवी आहे, त्यांच्यासाठी Tata Punch EV 2026 चे 5-Star Bharat NCAP रेटिंग एक मोठा प्लस पॉइंट ठरते.

अंतिम निर्णय

Picture Credit:bncapofficial

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