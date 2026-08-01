Tata Punch EV 2026 ने Bharat NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत सुरक्षित इलेक्ट्रिक SUV म्हणून आपली ओळख मजबूत केली आहे.
Picture Credit:bncapofficial
Tata Punch EV 2026 ला Adult Occupant Protection (AOP) मध्ये 5 स्टार आणि Child Occupant Protection (COP) मध्येही 5 स्टार रेटिंग मिळाले आहे.
Picture Credit:bncapofficial
क्रॅश टेस्टमध्ये Punch EV ने ड्रायव्हर आणि समोरील प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी मजबूत संरक्षण दाखवले. यामुळे फॅमिली कार म्हणून तिची विश्वासार्हता वाढली आहे.
Picture Credit:bncapofficial
Child Occupant Protection मध्ये 5 स्टार मिळाल्यामुळे लहान मुलांसोबत प्रवास करणाऱ्या कुटुंबांसाठी Punch EV एक सुरक्षित पर्याय ठरते.
Picture Credit:bncapofficial
Tata Punch EV मध्ये 6 एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC), ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स आणि इतर आधुनिक सेफ्टी फीचर्स मिळतात.
Picture Credit:bncapofficial
Tata च्या EV प्लॅटफॉर्ममुळे Punch EV मध्ये मजबूत स्ट्रक्चर आणि बॅटरी सुरक्षेसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान देण्यात आले आहे.
Picture Credit:bncapofficial
कॉम्पॅक्ट आकार, इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन आणि 5-Star सेफ्टी रेटिंगमुळे शहरातील वापरासाठी Punch EV एक आकर्षक पर्याय बनते.
Picture Credit:bncapofficial
सुरक्षा रेटिंगच्या बाबतीत Punch EV ने आपल्या सेगमेंटमधील इतर इलेक्ट्रिक कार्ससमोर मजबूत आव्हान निर्माण केले आहे.
Picture Credit:bncapofficial
ज्यांना इलेक्ट्रिक कारसोबत उच्च सुरक्षा हवी आहे, त्यांच्यासाठी Tata Punch EV 2026 चे 5-Star Bharat NCAP रेटिंग एक मोठा प्लस पॉइंट ठरते.
Picture Credit:bncapofficial