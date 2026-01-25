Tata Sierra EV सिंगल चार्जवर किती रेंज देईल?

25 January 2026

Author:  मयुर नवले

भारतीय ऑटो बाजारात टाटा सिएरा अल्पावधीतच लोकप्रिय  SUV ठरली आहे.

टाटा सिएरा 

आता कंपनी सिएराचे इलेक्ट्रिक व्हर्जन लाँच करण्याच्या तयारीत आहे.

इलेक्ट्रिक व्हर्जन येणार 

अशी आशा आहे की टाटा सिएरा ईव्ही त्यांचे बॅटरी आर्किटेक्चर Tata harrier EV सोबत शेअर करेल.

Tata harrier EV वर आधारित 

या मोठ्या बॅटरी पॅकच्या मदतीने सिएरा ईव्ही एकदा फुल चार्ज केल्यास 500 किमीपेक्षा जास्त रेंज देऊ शकते.

500 किमीपेक्षा जास्त रेंज

Sierra EV मध्ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

DC फास्ट चार्जिंग

यासोबतच सिएरा ईव्ही मध्ये बाय डायरेक्शनल टेक्नोलॉजी देखील मिळू शकते.

नवीन टेक्नॉलॉजी

या टेक्नॉलॉजीमुळे कारमधील दुसरे इलेक्ट्रिक डिव्हाईस देखील चार्ज होईल.

दुसरी उपकरणे चार्ज होईल

