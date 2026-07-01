लाँचच्या वेळी, कंपनीने एक क्रॅश टेस्ट सादर केली, ज्यामुळे सर्वजण आश्चर्यचकित झाले. ही चाचणी अगदी एका सामान्य रस्त्यावरील अपघातासारखी दिसत होती.
Picture Credit: Tata evofficial
या चाचणीत, सिएरा ईव्ही दोन ट्रकच्या मध्ये अडकलेली दिसली. याचा अर्थ असा की, SUV ला मागून एका ट्रकने धडक दिली आणि सिएरा समोर पार्क केलेल्या ट्रकवर आदळली.
ही एक प्रकारची प्रत्यक्ष अपघात चाचणी होती, जी द्रुतगती मार्गांवर किंवा महामार्गांवर, विशेषत: धुक्याच्या वेळी होणाऱ्या अपघातांसारखीच होती.
व्हिडिओमध्ये सुरुवातीला टाटा सिएरा EV एका थांबलेल्या टिपर ट्रकच्या दिशेने येताना दिसते. असे दिसते की ही SUV थेट ट्रकला धडकणार आहे.
अगदी शेवटच्या क्षणी ADAS सिस्टीम कार्यान्वित होते आणि आपोआप ब्रेक लावून गाडी थांबवते.
भरधाव वेगात असलेला एक छोटा मालवाहू ट्रक सिएरा EV मागून धडकतो. या धडकेमुळे सिएरा EV पुढे उभ्या असलेल्या एका टिपर ट्रकवर आदळते.
कंपनीचा दावा आहे की चाचणीनंतर सिएरा EV पॅसेंजर केबिन सुस्थितीत राहिली आणि बॅटरी पॅकलाही कोणतेही मोठे नुकसान झालेले नाही.
कंपनीच्या म्हणण्यांनुसार मागचा दरवाजा पूर्णपणे खराब झाला होता, पण बाकीचे सर्व दरवाजे सहज उघडले.
टक्कर होत असताना पुढच्या एअरबॅग्ज तात्काळ उघडल्या आणि आत बसलेल्या पॅसेंजर डमीला सुरक्षित ठेवण्यात पूर्णपणे यश आले.
मागून धडक होण्यापूर्वीच ADAS प्रणालीने ब्रेक लावल्यामुळे सिएरा EV समोरच्या ट्रकला पूर्ण ताकदीने धडकली नाही.
नंतर होणाऱ्या धडकेचा प्रभाव लक्षणीयरित्या कमी झाला आणि वाहनाला अतिरिक्त सुरक्षा मिळाली.