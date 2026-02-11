भारतीय ग्राहकांकडून Tata Sierra कारला मिळतेय तुफान पसंती
तुम्हाला माहितीये का, 1 लीटर डिझेलमध्ये किती Km धावते ही कार?
Tata Sierra डिझेल ऑटोमॅटिकचा माइलेज अलीकडेच समोर आलाय
Tata Sierra चा रिअल वर्ल्ड माइलेज सुमारे 13.5 किमी राहिला आहे
Tata Sierra सिटी ड्रायव्हिंगमध्ये 11.53 km/Ltr माइलेज देते
कार 18-20 kmpl ARAI माइलेज देते असा दावा कंपनी करते
कारने हायवेवर 14.56 kmpl क्षमतेचा परफॉरमन्स दिला आहे
एकूण पाहता, TATA Sierra चा रिअल माइलेज 12-14 Km च्या रेंजमध्ये राहण्याची अपेक्षा आहे