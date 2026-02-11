1 लीटर डिझेलमध्ये किती   Km पळते Tata Sierra कार?

11 February 2026

Author: वेद बर्वे

भारतीय ग्राहकांकडून Tata Sierra कारला मिळतेय तुफान पसंती

Tata Sierra

Picture Credit: Pinterest

तुम्हाला माहितीये का, 1 लीटर डिझेलमध्ये किती Km धावते ही कार?

परफॉरमन्स

Picture Credit: Pinterest

Tata Sierra डिझेल ऑटोमॅटिकचा माइलेज अलीकडेच समोर आलाय

माइलेज

Picture Credit: Pinterest

Tata Sierra चा रिअल वर्ल्ड माइलेज सुमारे 13.5 किमी राहिला आहे

रिअल वर्ल्ड माइलेज

Picture Credit: Pinterest

Tata Sierra सिटी ड्रायव्हिंगमध्ये 11.53 km/Ltr माइलेज देते

सिटी माइलेज

Picture Credit: Pinterest

कार 18-20 kmpl ARAI माइलेज देते असा दावा कंपनी करते

ARAI माइलेज

Picture Credit: Pinterest

हायवे परफॉरमन्स

Picture Credit: Pinterest

कारने हायवेवर 14.56 kmpl क्षमतेचा परफॉरमन्स दिला आहे

सॉलिड माइलेज

Picture Credit: Pinterest

एकूण पाहता, TATA Sierra चा रिअल माइलेज 12-14 Km च्या रेंजमध्ये राहण्याची अपेक्षा आहे

