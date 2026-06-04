टाटा मोटर्सने नवीन इलेक्ट्रिक हॅचबॅक, टाटा टियागो EV फेसलिस्ट नुकतीच लाँच केली आहे.
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या गाडीची सुरुवातीची एक्स शोरुम किंमत ६.९९ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.
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या मॉडेलचे स्मार्ट, प्युअर प्लस आणि क्रिएटिव्ह प्लस व्हेरिएंट्स आणले आहेत.
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फेसलिस्ट मॉडेलमध्ये तिची डिझाईन, केबिन आणि फीचर्समध्ये कमालीचे बदल केले आहेत.
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ग्राहकांना ऑफलाईन आणि ऑनलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने गाडी बुक करता येणार आहे.
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तुम्ही टाटा EV च्या अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊन सहज बुक करु शकता.
Picture Credit: Pinterest
गाडीच्या समोरचा भाग पूर्णपणे ग्रिलने व्यापला आहे. ज्यामुळे तिला आधुनिक EV वाहनाचा लूक आला आहे.
Picture Credit: Pinterest
या गाडीत हेडलाइट्स आणि डीआरएलएस देण्यात आले आहेत.
Picture Credit: Pinterest
वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि Apple कारप्लेसह मोठ्या १०.२५ इंचाच्या टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीमचा समावेश आहे.
Picture Credit: Pinterest
सेमी डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, दोन वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, मागील एसी व्हेंट्स, पुश बटन, स्टार्ट-स्टॉप आणि क्रूझ कंट्रोल यांसारखे फीचर्स आहेत.
Picture Credit: Pinterest
६ एअरबॅग्ज, ESP, TPMS आणि ISOFIX चाइल्ड सीट अँकर्स दिले आहेत.
Picture Credit: Pinterest
कारमध्ये ब्लाइंड व्हू मॉनिटरसह ३६०-डिग्री कॅमेरा आहे.
Picture Credit: Pinterest
तुम्ही टाटा टियागो फेसलिफ्ट कारकरता ११ हजार टोकन देऊन कार बुक करु शकता.
Picture Credit: Pinterest
वेबसाईवर जाऊन बुक पर्याय क्लिक करा.
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तुमच्या आवडीचा व्हेरिएंट, बॅटरी पॅक, चार्जर आणि रंग निवडा.
Picture Credit: Pinterest
सर्व पर्याय सिलेक्ट केल्यावर बुकिंगची रक्कम भरा.
Picture Credit: Pinterest
सर्व पर्याय भरल्यावर बुक करा.
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आता Mileage नाही, तर Safety पाहून Cars खरेदी होतायत