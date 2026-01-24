टाटाने Tata Tigor Xpress पेट्रोल मॉडेल लाँच केलं आहे
Picture Credit: Tata Motors
आतापर्यंत Tata ची Tigor XPress ही इलेक्ट्रिक कार आहे
पेट्रोल व्हर्जनची किंमत 5.59 लाख रुपये तर CNG ची किंमत 6.59 लाख रुपये
या Xpress मॉडेलमध्ये 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजिन
इंजिन 85 bhp पॉवर आणि 113 Nm टॉर्क जनरेट करते
5 स्पीड मॅन्युअल गियरबॉक्स, CNG व्हेरिएंट, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी
419 लीटर बूट स्पेस देण्यात आलेली आहे, इलेक्ट्रिक Xpress 293 पेक्षा जास्त आहे
ड्युअल एअरबॅग्ज, CNG डिटेक्शन, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट
