Tata ची Tigor Xpress 5.59 लाखची कार लाँच.. 

Automobile

24 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

टाटाने Tata Tigor Xpress पेट्रोल मॉडेल लाँच केलं आहे

पेट्रोल मॉडेल

आतापर्यंत Tata ची Tigor XPress ही इलेक्ट्रिक कार आहे

इलेक्ट्रिक कार

पेट्रोल व्हर्जनची किंमत 5.59 लाख रुपये तर CNG ची किंमत 6.59 लाख रुपये

किंमत

या Xpress मॉडेलमध्ये 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजिन 

इंजिन

इंजिन 85 bhp पॉवर आणि 113 Nm टॉर्क जनरेट करते

टॉर्क

5 स्पीड मॅन्युअल गियरबॉक्स, CNG व्हेरिएंट, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी

परफॉर्मन्स

419 लीटर बूट स्पेस देण्यात आलेली आहे, इलेक्ट्रिक Xpress 293 पेक्षा जास्त आहे

बूट स्पेस

ड्युअल एअरबॅग्ज, CNG डिटेक्शन, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट

सेफ्टी फीचर्स

