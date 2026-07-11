Hyundai Creta: ₹10.90 लाख (एक्स-शोरूम) पासून. Nissan Tekton: ₹10.49 लाख (एक्स-शोरूम) पासून.
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Creta: पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल आणि डिझेलचे पर्याय. Tekton: 1.0-लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन आणि मॅन्युअल/ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स.
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Creta: Panoramic Sunroof, Dual Display, Ventilated Seats, Bose Sound System. Tekton: मोठी टचस्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी, Panoramic Sunroof.
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दोन्ही SUV मध्ये 6 एअरबॅग्स, 360° कॅमेरा आणि ADAS सारखी आधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत.
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Hyundai चे भारतभर मोठे सर्व्हिस नेटवर्क आहे. Nissan चे नेटवर्क तुलनेने मर्यादित असले तरी कंपनी विस्तारावर भर देत आहे.
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कमी किंमतीत आधुनिक फीचर्स हवे असतील तर Nissan Tekton आकर्षक पर्याय ठरू शकते. विश्वासार्ह ब्रँड, अधिक इंजिन पर्याय आणि मजबूत रीसेल व्हॅल्यूला प्राधान्य असेल तर Hyundai Creta आघाडीवर दिसते.
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Creta: कुटुंबासाठी, लांब प्रवासासाठी आणि मजबूत सर्व्हिस सपोर्टला प्राधान्य देणाऱ्यांसाठी. Tekton: नवीन डिझाइन, आधुनिक फीचर्स आणि स्पर्धात्मक किंमत शोधणाऱ्यांसाठी.
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दोन्ही SUV त्यांच्या-त्यांच्या वैशिष्ट्यांमुळे वेगळ्या ठरतात. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी किंमत, फीचर्स, सर्व्हिस नेटवर्क, टेस्ट ड्राइव्ह आणि तुमच्या वापराच्या गरजा यांची तुलना करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.
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