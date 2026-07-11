Tekton की Creta? फीचर्स, किंमत आणि सेफ्टीमध्ये कोण आहे सरस?

Automobile

11 July, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

किंमतीत कोण आघाडीवर?

Hyundai Creta: ₹10.90 लाख (एक्स-शोरूम) पासून. Nissan Tekton: ₹10.49 लाख (एक्स-शोरूम) पासून.

Picture Credit:  Nissan

इंजिन पर्याय

Creta: पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल आणि डिझेलचे पर्याय. Tekton: 1.0-लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन आणि मॅन्युअल/ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स.

Picture Credit:  Pinterest

फीचर्समध्ये कोण पुढे?

Creta: Panoramic Sunroof, Dual Display, Ventilated Seats, Bose Sound System. Tekton: मोठी टचस्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी, Panoramic Sunroof.

Picture Credit:  Nissan

सेफ्टी कोणाची दमदार?

दोन्ही SUV मध्ये 6 एअरबॅग्स, 360° कॅमेरा आणि ADAS सारखी आधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत.

Picture Credit:  Pinterest

सर्व्हिस नेटवर्क

Hyundai चे भारतभर मोठे सर्व्हिस नेटवर्क आहे. Nissan चे नेटवर्क तुलनेने मर्यादित असले तरी कंपनी विस्तारावर भर देत आहे.

Picture Credit:  Nissan

Value for Money कोण?

कमी किंमतीत आधुनिक फीचर्स हवे असतील तर Nissan Tekton आकर्षक पर्याय ठरू शकते. विश्वासार्ह ब्रँड, अधिक इंजिन पर्याय आणि मजबूत रीसेल व्हॅल्यूला प्राधान्य असेल तर Hyundai Creta आघाडीवर दिसते.

Picture Credit:  Pinterest

कोणासाठी कोणती SUV?

Creta: कुटुंबासाठी, लांब प्रवासासाठी आणि मजबूत सर्व्हिस सपोर्टला प्राधान्य देणाऱ्यांसाठी. Tekton: नवीन डिझाइन, आधुनिक फीचर्स आणि स्पर्धात्मक किंमत शोधणाऱ्यांसाठी.

Picture Credit:  Nissan

अंतिम निष्कर्ष

दोन्ही SUV त्यांच्या-त्यांच्या वैशिष्ट्यांमुळे वेगळ्या ठरतात. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी किंमत, फीचर्स, सर्व्हिस नेटवर्क, टेस्ट ड्राइव्ह आणि तुमच्या वापराच्या गरजा यांची तुलना करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.

Picture Credit:  Pinterest

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