Flex Fuel बाइक्स पेट्रोलसोबत इथेनॉल मिश्रित इंधनावरही चालू शकतात. यामुळे भविष्यातील पर्यायी इंधनासाठी त्या अधिक सक्षम मानल्या जातात.
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Yamaha ने भारतात FZ Flex Fuel लाँच केली आहे. E20 ते E85 इथेनॉल मिश्रित इंधनाशी सुसंगत असलेली ही कंपनीची महत्त्वाची मोटरसायकल आहे.
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Hero MotoCorp ची लोकप्रिय Splendor+ आता Flex Fuel तंत्रज्ञानासह उपलब्ध आहे. दैनंदिन वापरासाठी हा एक पर्यावरणपूरक पर्याय ठरू शकतो.
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HF Deluxe च्या Flex Fuel व्हर्जनमध्ये इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा वापर करता येतो. किफायतशीर कम्युटर बाईक शोधणाऱ्यांसाठी हा एक चांगला पर्याय आहे.
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Honda ची CB300F Flex Fuel आधुनिक इंजिन तंत्रज्ञानासह विकसित करण्यात आली आहे. परफॉर्मन्स आणि पर्यायी इंधनाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न या मॉडेलमध्ये दिसतो.
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TVS Raider च्या Flex Fuel व्हर्जनवर कंपनी काम करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. लॉन्चनंतर ही बाईक या सेगमेंटमध्ये महत्त्वाची स्पर्धक ठरू शकते.
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इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा वापर कमी उत्सर्जनास मदत पर्यायी इंधनासाठी अधिक सुसंगत
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सरकारच्या इथेनॉल वापराला प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांमुळे अनेक कंपन्या Flex Fuel मॉडेल्सवर भर देत आहेत. येत्या काळात या सेगमेंटमध्ये आणखी नवीन बाइक्स पाहायला मिळू शकतात.
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