Yamaha FZ Flex Fuel ते Hero Splendor+; भारतातील टॉप Flex Fuel बाइक्स

Automobile

11 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

Flex Fuel बाइक्स पेट्रोलसोबत इथेनॉल मिश्रित इंधनावरही चालू शकतात. यामुळे भविष्यातील पर्यायी इंधनासाठी त्या अधिक सक्षम मानल्या जातात.

Flex Fuel म्हणजे काय?

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Yamaha ने भारतात FZ Flex Fuel लाँच केली आहे. E20 ते E85 इथेनॉल मिश्रित इंधनाशी सुसंगत असलेली ही कंपनीची महत्त्वाची मोटरसायकल आहे.

Yamaha FZ Flex Fuel

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Hero MotoCorp ची लोकप्रिय Splendor+ आता Flex Fuel तंत्रज्ञानासह उपलब्ध आहे. दैनंदिन वापरासाठी हा एक पर्यावरणपूरक पर्याय ठरू शकतो.

Hero Splendor+ Flex Fuel

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HF Deluxe च्या Flex Fuel व्हर्जनमध्ये इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा वापर करता येतो. किफायतशीर कम्युटर बाईक शोधणाऱ्यांसाठी हा एक चांगला पर्याय आहे.

Hero HF Deluxe Flex Fuel

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Honda ची CB300F Flex Fuel आधुनिक इंजिन तंत्रज्ञानासह विकसित करण्यात आली आहे. परफॉर्मन्स आणि पर्यायी इंधनाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न या मॉडेलमध्ये दिसतो.

Honda CB300F Flex Fuel

Picture Credit:Pinterest

TVS Raider च्या Flex Fuel व्हर्जनवर कंपनी काम करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. लॉन्चनंतर ही बाईक या सेगमेंटमध्ये महत्त्वाची स्पर्धक ठरू शकते.

TVS Raider Flex Fuel

Picture Credit:Pinterest

इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा वापर कमी उत्सर्जनास मदत पर्यायी इंधनासाठी अधिक सुसंगत

Flex Fuel बाइक्सचे फायदे

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सरकारच्या इथेनॉल वापराला प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांमुळे अनेक कंपन्या Flex Fuel मॉडेल्सवर भर देत आहेत. येत्या काळात या सेगमेंटमध्ये आणखी नवीन बाइक्स पाहायला मिळू शकतात.

भारतात वेगाने वाढतोय Flex Fuel चा ट्रेंड

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