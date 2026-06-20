बाबांना डिजिटल फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी या गोष्टी सांगा

Science Technology

20 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

सायबर फसवणूक

बँकेचा OTP, PIN किंवा पासवर्ड कोणासोबतही शेअर करू नका.

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WhatsApp किंवा SMS 

WhatsApp किंवा SMS वर आलेल्या बक्षीस आणि लॉटरीच्या संदेशांवर विश्वास ठेवू नका.

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Apps

कोणतेही अॅप डाउनलोड करण्यापूर्वी त्याचा स्रोत आणि परवानग्या तपासा.

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सोशल मीडियावरील बनावट प्रोफाइल आणि फेक ऑफर्सपासून सावध राहा.

 बनावट प्रोफाइल 

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ऑनलाइन पेमेंट करताना वेबसाइट सुरक्षित आहे का, याची खात्री करा.

ऑनलाइन पेमेंट

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फोन किंवा बँक खात्यात काही संशयास्पद हालचाल दिसल्यास त्वरित बँकेशी संपर्क साधा.

फोन किंवा बँक खाते

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