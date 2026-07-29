नव्या अवतारात Bajaj Pulsar RS200! कोणता रंग दिसतो सर्वात प्रीमियम?

Automobile

29 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Bajaj ने Pulsar RS200 ला ताज्या रंगसंगतीसह अपडेट केले आहे. नवीन पेंट स्कीममुळे बाइकचा स्पोर्टी अंदाज अधिक उठून दिसतो.

Pulsar RS200 चा नवा लुक

Picture Credit: Bajaj

नवीन RS200 मध्ये Racing Red, Brooklyn Black आणि Pearl Metallic White हे तीन स्टायलिश कलर पर्याय उपलब्ध आहेत.

तीन आकर्षक रंग

Picture Credit: Bajaj

नवीन बॉडी ग्राफिक्स, शार्प फेअरिंग आणि आकर्षक कलर कॉम्बिनेशनमुळे बाइकचा रोड प्रेझेन्स अधिक प्रभावी वाटतो.

डिझाइनमध्ये फ्रेश टच

Picture Credit: Bajaj

या बाइकमध्ये 199.5cc लिक्विड-कूल्ड इंजिन कायम ठेवण्यात आले आहे. शहरातील तसेच हायवेवरील राइडसाठी ते चांगला परफॉर्मन्स देते.

परफॉर्मन्स कायम दमदार

Picture Credit: Bajaj

डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, Bluetooth कनेक्टिव्हिटी, LED लाइटिंग आणि ड्युअल-चॅनल ABS यांसारखी फीचर्स राइड अधिक सोयीस्कर बनवतात.

आधुनिक फीचर्सची साथ

Picture Credit: Bajaj

फुल-फेअरिंग डिझाइन, 6-स्पीड गिअरबॉक्स आणि संतुलित चेसिसमुळे RS200 उत्साही रायडिंगचा अनुभव देते.

स्पोर्ट्स बाइकचा अनुभव

Picture Credit: Bajaj

दररोजच्या वापरासोबतच वीकेंड राइड्सचा आनंद घ्यायचा असेल तर Pulsar RS200 हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.

कोणासाठी योग्य?

Picture Credit: Bajaj

यावेळी मुख्य भर नवीन रंग आणि ताज्या व्हिज्युअल अपडेट्सवर आहे. इंजिन आणि मुख्य मेकॅनिकल सेटअपमध्ये मोठा बदल करण्यात आलेला नाही.

जुन्या मॉडेलपेक्षा काय बदलले?

Picture Credit: Bajaj

जर तुम्हाला स्टायलिश लुक, विश्वासार्ह परफॉर्मन्स आणि आधुनिक फीचर्स असलेली फुल-फेअरिंग स्पोर्ट्स बाइक हवी असेल, तर नवीन रंगांतील Pulsar RS200 तुमच्या शॉर्टलिस्टमध्ये नक्की असावी.

घ्यावी का नवीन RS200?

Picture Credit: Bajaj

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