Bajaj ने Pulsar RS200 ला ताज्या रंगसंगतीसह अपडेट केले आहे. नवीन पेंट स्कीममुळे बाइकचा स्पोर्टी अंदाज अधिक उठून दिसतो.
Picture Credit: Bajaj
नवीन RS200 मध्ये Racing Red, Brooklyn Black आणि Pearl Metallic White हे तीन स्टायलिश कलर पर्याय उपलब्ध आहेत.
Picture Credit: Bajaj
नवीन बॉडी ग्राफिक्स, शार्प फेअरिंग आणि आकर्षक कलर कॉम्बिनेशनमुळे बाइकचा रोड प्रेझेन्स अधिक प्रभावी वाटतो.
Picture Credit: Bajaj
या बाइकमध्ये 199.5cc लिक्विड-कूल्ड इंजिन कायम ठेवण्यात आले आहे. शहरातील तसेच हायवेवरील राइडसाठी ते चांगला परफॉर्मन्स देते.
Picture Credit: Bajaj
डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, Bluetooth कनेक्टिव्हिटी, LED लाइटिंग आणि ड्युअल-चॅनल ABS यांसारखी फीचर्स राइड अधिक सोयीस्कर बनवतात.
Picture Credit: Bajaj
फुल-फेअरिंग डिझाइन, 6-स्पीड गिअरबॉक्स आणि संतुलित चेसिसमुळे RS200 उत्साही रायडिंगचा अनुभव देते.
Picture Credit: Bajaj
दररोजच्या वापरासोबतच वीकेंड राइड्सचा आनंद घ्यायचा असेल तर Pulsar RS200 हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: Bajaj
यावेळी मुख्य भर नवीन रंग आणि ताज्या व्हिज्युअल अपडेट्सवर आहे. इंजिन आणि मुख्य मेकॅनिकल सेटअपमध्ये मोठा बदल करण्यात आलेला नाही.
Picture Credit: Bajaj
जर तुम्हाला स्टायलिश लुक, विश्वासार्ह परफॉर्मन्स आणि आधुनिक फीचर्स असलेली फुल-फेअरिंग स्पोर्ट्स बाइक हवी असेल, तर नवीन रंगांतील Pulsar RS200 तुमच्या शॉर्टलिस्टमध्ये नक्की असावी.
Picture Credit: Bajaj