गाडीमध्ये प्रोब्लेम जाणवल्यास लगेच इंडिकेटर द्या आणि शक्य तितक्या सुरक्षितपणे गाडी रोडच्या कडेला घ्या. ब्रेक मारु नका.
इतर वाहनांना तुमची गाडी बंद पडली आहे हे कळवण्यासाठी Hazard Lights On करा. रात्रीच्या वेळी हे खूप महत्त्वाचे ठरते.
गाडीच्या मागे २०-५० मीटर अंतरावर Warning triangle ठेवा. त्यामुळे मागून येणाऱ्या वाहनांना आधीच सूचना मिळते.
हायवेवर गाडीत बसून राहणे धोकादायक ठरु शकते. शक्य असल्यास Guardrail च्या पलीकडे उभं राहा.
एक-दोन वेळा स्टार्ट करुन पाहा. पण, वारंवार सेल्फ मारु नका. त्यामुळे बॅटरी आणखी खराब होऊ शकते.
इंधन संपले आहे का? इंजिन ओव्हरहिट झाले आहे का? बॅटरी लूज आहे का? टायर पंचर आहे का तपासा.
कार कंपनी आणि Insurance plans मध्ये RSA मिळते. त्यांचा नंबर मोबाईलमध्ये सेव्ह करा.
रात्री Visibility कमी असते. मोबाईलच्या टॉचचा वापर करा.
हायवेवर स्वत:गाडी ढकलणे धोकादायक ठरु शकते. विशेषत: फास्ट ट्रॅफिकमध्ये.
