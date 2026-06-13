RAM आणि Storage मधील जाणून घ्या फरक

India

13 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

RAM आणि Storage एकच नाहीत!

फोनच्या वेगासाठी RAM महत्त्वाची, तर डेटा साठवण्यासाठी Storage आवश्यक असते.

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RAM म्हणजे काय?

फोनमध्ये सुरू असलेले Apps आणि कामे तात्पुरती हाताळणारी मेमरी म्हणजे RAM.

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Storage म्हणजे काय?

फोटो, व्हिडिओ, Apps, गाणी आणि फाइल्स कायमस्वरूपी साठवण्याची जागा म्हणजे Storage.

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एकाच वेळी अनेक Apps वापरताना फोन कमी अडकतो आणि मल्टीटास्किंग सोपे होते.

जास्त RAM चा फायदा

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मोठ्या प्रमाणात फोटो, व्हिडिओ आणि Apps सेव्ह करता येतात. 'Storage Full'चा त्रास कमी होतो.

जास्त Storageचा फायदा

Picture Credit:  istockphoto

गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी जास्त RAM, तर भरपूर डेटा साठवण्यासाठी जास्त Storage उपयुक्त ठरते.

काय जास्त महत्त्वाचे?

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कामाचा वेग वाढवण्यासाठी फायदेशीर

RAM

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चांगल्या अनुभवासाठी दोन्हींचा योग्य समतोल असणे महत्त्वाचे आहे.

दोन्ही महत्त्वाचे

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