सोमवार, 25 मे रोजी दुपारी 3.44 वाजता नक्षत्र बदल करत असताना रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे.
सूर्यदेव 8 जूनपर्यंत या नक्षत्रात राहणार आहे. यानंतर मृगशिरा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्याचे हे नक्षत्र संक्रमण काही राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहणार आहे.
यावेळी करिअर, नोकरी आणि मान सन्मानाशी संबंधित बाबतीत सकारात्मक बदल होताना दिसून येतील.
नोकरदार लोकांना त्यांच्या कामाबद्दल ओळख आणि प्रशंसा मिळेल. तुमच्या प्रयत्नांचे कामाच्या ठिकाणी कौतुक होईल आणि तुम्हाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळू शकतो
जे लोक नवीन नोकरीच्या शोधात आहे त्यांना नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
व्यवसायात गुंतलेल्यांना नफा आणि नवीन ओळखींचा फायदाही होऊ शकतो.
संयमाने आणि शहाणपणाने घेतलेले निर्णय भविष्यात फायदेशीर ठरू शकतात.
