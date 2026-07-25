5G आणि 6G मधील 'G' चा Speed शी काहीच संबंध नाही! मग काय आहे?

अनेकांना वाटते 5G किंवा 6G मधील 'G' म्हणजे Speed. पण प्रत्यक्षात त्याचा अर्थ काही वेगळाच आहे.
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येथील 'G' म्हणजे Generation (पिढी). म्हणजेच मोबाइल नेटवर्क तंत्रज्ञानाची कोणती पिढी आहे, हे 'G' दर्शवते.
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1G – फक्त व्हॉइस कॉल 2G – SMS आणि डिजिटल कॉल 3G – मोबाइल इंटरनेटची सुरुवात
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4G – HD व्हिडिओ, जलद इंटरनेट 5G – कमी Latency, अधिक वेग आणि एकाच वेळी अनेक डिव्हाइस कनेक्ट करण्याची क्षमता
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इंटरनेटचा वेग फक्त 'G' वर अवलंबून नसतो. नेटवर्क कव्हरेज, सिग्नलची ताकद, स्पेक्ट्रम आणि नेटवर्कवरील ट्रॅफिक यांचाही त्यावर परिणाम होतो.
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6G हे पुढील पिढीचे नेटवर्क असेल. AI-आधारित कनेक्टिव्हिटी, अधिक वेग, कमी विलंब आणि नवीन डिजिटल सेवांना सपोर्ट देण्यावर त्याचा भर असेल.
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नाही. काही वेळा मजबूत 4G नेटवर्क हे कमकुवत 5G नेटवर्कपेक्षा अधिक वेग देऊ शकते. त्यामुळे 'G' म्हणजे निश्चित Speed नाही.
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G = Generation Speed नाही, तर नेटवर्क तंत्रज्ञानाची पिढी प्रत्येक नवीन Generation अधिक प्रगत फीचर्स आणि क्षमता घेऊन येते.
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