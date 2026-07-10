किया नवीन सात सीटर सोरेन्टो हायब्रीड SUV लवकरच लाँच करणार आहे.
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सोरेन्टो हायब्रीड सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे.
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कियाच्या भारतीय लाइनअपमध्ये सोरेन्टोससा सेल्टॉसच्या वरचं स्थान दिलं जाईल.
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ही SUV बाजारात स्कोडा कोडियाक, जीप मेरीडियन आणि फोक्सवॅगन टिगुआन आर लाइन यांसारख्या गाड्यांशी स्पर्धा करेल.
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भारतीय मॉडेलमध्ये १.५ लिटर पेट्रोल इंजिनसोबत हायब्रीड टेक्नॉलॉजी मिळण्याची शक्यता आहे.
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आंतरराष्ट्रीय बाजारात ही गाडी १.६ लिटर टर्बो-पेट्रोल हायब्रीड इंजिनसह उपलब्ध आहे.
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सोरेन्टो ही सात सीटर असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Picture Credit: Pinterest
सोरेन्टो हायब्रीडची किंमत सुमारे ३० लाख रुपयांपासून सुरु होऊ शकते.
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