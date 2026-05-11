चीईई...किंवा घासल्यासारखा आवाज येतो? हे ब्रेक पॅड्स झिजल्याचे मोठे संकेत असू शकतात.
ब्रेक फेल झाले असतील किंवा एअर प्रोब्लेम असेल तर ब्रेक पेडल सॉफ्ट किंवा जास्त दबाव द्यावा लागतो.
कारला ब्रेक लावताना एका बाजूला खेचला जातो. अशावेळी ब्रेक क्लिपर किंवा Alignment मध्ये बिघाड असू शकतो.
ओवरहिटमुळे ब्रेक खराब होऊ शकतो. याकडे दुर्लक्ष करु नका.
ब्रेक लावल्यानंतरही कार पटकन थांबत नाही. Stopping Distance वाढणं हा मोठा संकेत आहे.
डॅशबोर्डवर ब्रेक फेल झाल्याची लाईट दिसते. त्याकडे दुर्लक्ष करु नका. सर्व्हिस सेंटरला जाऊन दाखवा.
वेळेवर ब्रेक पॅड्स चेक करा. रेग्युलर सर्व्हिंग करुन घ्या आणि मोठा अपघात टाळा.
