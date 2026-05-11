कारचे ब्रेक फेल झालेत कसे ओळखाल?

Automobile

11 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

ब्रेक लावताना

चीईई...किंवा घासल्यासारखा आवाज येतो? हे ब्रेक पॅड्स झिजल्याचे मोठे संकेत असू शकतात.

ब्रेक पेडल सॉफ्ट होणे

ब्रेक फेल झाले असतील किंवा एअर प्रोब्लेम असेल तर ब्रेक पेडल सॉफ्ट किंवा जास्त दबाव द्यावा लागतो.

कारला ब्रेक लावताना एका बाजूला खेचला जातो. अशावेळी ब्रेक क्लिपर किंवा Alignment मध्ये बिघाड असू शकतो.

ब्रेक खेचला जातो

ओवरहिटमुळे ब्रेक खराब होऊ शकतो. याकडे दुर्लक्ष करु नका.

जळल्यासारखा वास येणे

ब्रेक लावल्यानंतरही कार पटकन थांबत नाही. Stopping Distance वाढणं हा मोठा संकेत आहे. 

कार थांबत नाही

डॅशबोर्डवर ब्रेक फेल झाल्याची लाईट दिसते. त्याकडे दुर्लक्ष करु नका. सर्व्हिस सेंटरला जाऊन दाखवा.

डॅशबोर्ड करतो अलर्ट

वेळेवर ब्रेक पॅड्स चेक करा. रेग्युलर सर्व्हिंग करुन घ्या आणि मोठा अपघात टाळा.

बोनस टीप

