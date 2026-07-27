Turbo Petrol इंजिनमध्ये टर्बोचार्जर असल्यामुळे कमी क्षमतेच्या इंजिनमधूनही अधिक पॉवर आणि टॉर्क मिळतो. त्यामुळे वेगवान आणि उत्साही ड्रायव्हिंगचा अनुभव मिळतो.
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Hybrid कारमध्ये पेट्रोल इंजिनसोबत इलेक्ट्रिक मोटरही असते. कमी वेगात इलेक्ट्रिक मोटरची मदत मिळत असल्याने इंधनाची बचत होते.
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शहरातील वापरात Hybrid कार सामान्यतः अधिक मायलेज देते. तर हायवेवर Turbo Petrol आणि Hybrid यांच्यातील फरक तुलनेने कमी असू शकतो.
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जलद अॅक्सिलरेशन आणि स्पोर्टी ड्रायव्हिंग आवडत असेल, तर Turbo Petrol अधिक आनंददायी ठरतो. शांत आणि स्मूथ ड्राइव्हसाठी Hybrid योग्य पर्याय आहे.
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Turbo Petrol कारची सुरुवातीची किंमत सहसा कमी असते. Hybrid कारची किंमत जास्त असली तरी नियमित वापरात इंधनावरील खर्च कमी होऊ शकतो.
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Turbo Petrol चे सर्व्हिसिंग तुलनेने सोपे असते. Hybrid मध्ये अतिरिक्त इलेक्ट्रिक सिस्टम असल्याने देखभालीचा प्रकार वेगळा असू शकतो, मात्र अनेक उत्पादक बॅटरीवर दीर्घ वॉरंटी देतात.
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दररोज शहरात जास्त ड्रायव्हिंग: Hybrid हायवे आणि परफॉर्मन्स: Turbo Petrol कमी सुरुवातीचे बजेट: Turbo Petrol दीर्घकालीन इंधन बचत: Hybrid
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तुमचा रोजचा प्रवास, बजेट आणि ड्रायव्हिंगची पद्धत लक्षात घेऊन निवड करा. शहरात जास्त वापर असेल तर Hybrid फायदेशीर ठरू शकते, तर परफॉर्मन्सला प्राधान्य देत असाल तर Turbo Petrol हा चांगला पर्याय आहे.
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