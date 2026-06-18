६ लाखात घरी आणा Tesla चा YL मॉडेल

Automobile

18 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

हैदराबादमधील टेस्ला

टेस्लाने हैदराबादमध्ये प्रमुख आयटी हब असलेल्या हायटेक सिटीमध्ये टेस्लाचे एक नवीन शोरुम ओपन केले आहे.

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देशातील ५ वे शोरुम

हे भारतातील टेस्लाचे पाचवे शोरुम आहे. आजपासून, ग्राहकांना कंपनीच्या गाड्या जवळून पाहता आणि समजून घेता येतील.

Picture Credit: Pinterest

गाडीची वैशिष्ट्ये

टेस्ला येथे आपली मॉडेल Y प्रदर्शित करत आहे. कंपनीचे ट्रेंड सल्लागार ग्राहकांना गाडीची वैशिष्ट्ये, गुणवत्ता, रेंज आणि इतर गोष्टींबद्दल माहिती देतील.

Picture Credit: Pinterest

कंपनीने तेलंगणातील ग्राहकांसाठी बोलाराम औद्योगिक क्षेत्रात डिलिव्हरी आणि विक्रीनंतरची सेवा देखील सुरु केली आहे.

विक्रीनंतरची सेवा

Picture Credit: Pinterest

नवीन टेस्ला मॉडेल वाय प्रिमियम रिअरव्हील ड्राइव्ह व्हेरिएंट ही ५ सीटर कार असून यामध्ये २१३८ लिटरपर्यंत स्टोरेज स्पेस मिळते.

टेस्ला मॉडेल Y

Picture Credit: Pinterest

ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही केवळ ५.९ सेकंदात 0 ते १०० किमी/ तास वेग गाठू शकते. कंपनीच्या मते, तिची डब्ल्यूएलटीपी रेंज ५०० किमी पर्यंत आहे.

500 किमी पल्ला

\Picture Credit: Pinterest

भारतात याची सुरुवातीची किंमत ५०.८९ लाख आहे. ग्राहक ६ लाखचे डाऊन पेमेंट देऊन ते खरेदी करु शकतात.

किंमत

Picture Credit: Pinterest

कंपनीच्या म्हणण्यांनुसार, किमान मासिक हप्ता दरमहा ३९,९९० पासून सुरु होतो. डिलिव्हरी जुलै २०२६ मध्ये सुरु होईल.

EMI

Picture Credit: Pinterest

ही सहा सीटर असून त्यात सहा लोक आरामात बसू शकतात. कंपनीचा दावा आहे की, यात प्रवाशांना डोक्यासाठी, पायांसाठी उत्तम जागा आणि आराम मिळतो.

६ सीटर कार

Picture Credit: Pinterest

681 किमी पल्ला

Picture Credit: Pinterest

मॉडेल YL चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची ६८१ किमीची रेंज. ही SUV केवळ ५.० सेकंदात ० ते १०० किमी/तास वेग गाठते.

किंमत खूप आहे

Picture Credit: Pinterest

यामध्ये २,५३९ लिटरपर्यंत कार्गो स्पेस मिळते आणि यांची किंमत ६१.९९ लाख पासून सुरु होते.

डाऊन पेमेंट

Picture Credit: Pinterest

ही गाडी ६.५० लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट आणि ३९,९९० रुपयांच्या मासिक ईएमआयवर खरेदी करता येईल. 

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