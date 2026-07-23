Ultraviolette Shockwave ही ऑफ-रोड आणि Adventure रायडिंगसाठी तयार करण्यात आलेली इलेक्ट्रिक बाइक आहे. तिचा हलका बॉडी, आक्रमक डिझाइन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ती इतर EV बाइक्सपेक्षा वेगळी ठरते.
Picture Credit: ultraviolette
या बाइकमध्ये 14.5 hp पॉवर आणि 505 Nm (रिअर व्हील) टॉर्क मिळतो. कंपनीनुसार तिचा टॉप स्पीड 120 किमी/तास आहे.
Picture Credit: ultraviolette
कंपनीच्या दाव्यानुसार Shockwave एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर 165 किमी (IDC) पर्यंत धावू शकते. त्यामुळे रोजच्या वापरासोबतच वीकेंड रायडिंगसाठीही ती उपयुक्त ठरू शकते.
Picture Credit: ultraviolette
सुमारे 120 किलो वजन असल्याने ही बाइक हाताळणे सोपे जाते. ऑफ-रोड ट्रेल्स आणि शहरातील रस्त्यांवरही चांगला कंट्रोल मिळतो.
Picture Credit: ultraviolette
Shockwave मध्ये 4 Traction Control Modes, Switchable Dual-Channel ABS, TFT डिस्प्ले आणि स्मार्ट कनेक्टिव्हिटी यांसारखी आधुनिक फीचर्स देण्यात आली आहेत.
Picture Credit: ultraviolette
19-इंच फ्रंट आणि 17-इंच रिअर स्पोक व्हील्स, लांब सस्पेन्शन ट्रॅव्हल आणि जास्त ग्राउंड क्लिअरन्समुळे खराब रस्त्यांवरही ही बाइक आत्मविश्वासाने चालवता येते.
Picture Credit: ultraviolette
Ultraviolette Shockwave ची इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम किंमत ₹1.50 लाख होती. सध्या तिची एक्स-शोरूम किंमत ₹1.75 लाख आहे.
Picture Credit: ultraviolette
ही इलेक्ट्रिक बाइक फक्त ₹999 मध्ये प्री-बुक करता येते.
Picture Credit: ultraviolette
जर तुम्हाला वेगळा लूक, दमदार परफॉर्मन्स, चांगली रेंज आणि ऑफ-रोड रायडिंगचा अनुभव हवा असेल, तर Ultraviolette Shockwave हा एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: ultraviolette